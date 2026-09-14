Les probabilités s'accroissent quant à l'écartement de l'arbitre Matt Donohue de la gestion de l'assistance vidéo à l'arbitrage dans tout match impliquant Manchester United au cours de la période à venir.

Selon le journal britannique The Sun, l'arbitre Matt Donohue, l'arbitre de l'assistance vidéo qui s'est trompé en recommandant la validation du but de la victoire de City inscrit par l'attaquant Erling Haaland lors du derby de Manchester, hier dimanche, fait l'objet d'une mesure.

Les sources ont révélé que l'on ne s'attend pas à ce que Manchester United réclame une quelconque mesure supplémentaire après l'erreur de l'arbitre Donohue, une source responsable ayant déclaré que le communiqué de l'instance des arbitres professionnels PGMOL se suffisait pleinement à lui-même.

Le club savait que l'interprétation faite par le centre des matchs de la Premier League concernant l'annulation de la décision de hors-jeu contre Haaland était erronée d'un point de vue factuel, avant que l'instance ne reconnaisse l'existence d'une « erreur d'appréciation ».

Les responsables de Manchester United s'attendaient à ce que l'arbitre de terrain Michael Oliver soit convoqué à l'écran de visionnage au bord de la pelouse, afin de revoir la décision d'un « hors-jeu d'appréciation », puis de maintenir la décision initiale.

Il convient de rappeler que l'arbitre Donohue est né dans la ville de Southend, mais qu'il s'est installé dans la région du Grand Manchester depuis plus de dix ans.

L'arbitre a travaillé pendant huit ans comme enseignant à l'école primaire et maternelle Greswell, dans le quartier de Denton, avant de devenir arbitre professionnel à temps plein en 2019.

Les archives ont révélé que Donohue, âgé de 38 ans, a affirmé avoir été victime d'insultes de la part du défenseur de Manchester United Harry Maguire après son expulsion lors du match contre Bournemouth au mois de mars.

Le rapport officiel a montré que Donohue a soumis un rapport concernant un incident exceptionnel, dans lequel il a écrit qu'après avoir terminé le visionnage de l'assistance vidéo, Harry Maguire s'était approché de lui alors qu'il quittait la pelouse et lui avait crié : « Tu es une plaisanterie, vous êtes tous une foutue plaisanterie. »



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