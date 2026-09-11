Une blessure à la cuisse, contractée le 2 septembre lors du quart de finale retour de la Coupe du Brésil contre Palmeiras (0-0), met actuellement Neymar hors jeu. Le joueur de 34 ans a alors rapidement réorienté ses activités vers la direction du club.

La condition préalable au recrutement de nouveaux joueurs était toutefois la levée d’une interdiction de transfert infligée par la FIFA. Cette sanction résultait d’un litige entre Santos et l’AS Monaco au sujet du transfert de Jean Lucas en juillet 2023, lui qui est désormais sous contrat avec Bahia.

Le club de la Principauté réclamait deux millions d’euros. Après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté l’appel de Santos, la FIFA a infligé le 1er juillet 2025 une suspension de trois périodes de transferts.

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L’entreprise de Neymar a réglé les dettes du Santos FC

Dans cette situation, c’est apparemment NR Sports, la société de marketing sportif de la famille Neymar, qui est intervenue, selon des informations de presse. L’entreprise a réglé les dettes du treizième du classement et a obtenu en échange des espaces publicitaires sur les maillots. Depuis, la marque Pele, acquise par NR Sports, s’affiche sur les tuniques noir et blanc.

Après la levée de la sanction, Neymar a attiré à Santos des compagnons de route qu’il connaît bien. Parmi les recrues figure l’ancien talent de Grêmio, Arthur. Le milieu défensif de 30 ans n’a percé en Europe ni au FC Barcelone (2018-2020) ni à la Juventus Turin (à partir de 2020). Arthur a signé un contrat de courte durée jusqu’en décembre 2026.

Everton Cebolinha a également rejoint le club. L’ailier de 30 ans (25 sélections) n’était plus parvenu à convaincre récemment à Flamengo après son transfert depuis Benfica en 2022. « J’étais tout près de signer en Russie, mais l’idée de jouer avec Neymar était trop tentante. J’ai parlé avec lui et j’ai su que je devais venir », a expliqué le joueur.

Philippe Coutinho a rejoint Santos à cause de Neymar

Philippe Coutinho aussi s’est laissé convaincre de signer. Après la résiliation de son contrat avec Vasco da Gama en février, l’ancien joueur offensif de 34 ans passé par Liverpool et le Bayern était proche de mettre un terme à sa carrière. La perspective de rejouer avec Neymar, avec qui il avait déjà évolué lors de la Coupe du monde U17 2009 et de la Coupe du monde 2022, a fait pencher la balance en faveur de cet engagement.

Sur le plan sportif, l’équipe vise une qualification pour les demi-finales de la Copa Sudamericana après sa victoire 2-0 à l’aller contre l’Atlético Mineiro. Bruno Lima, du portail UOL, analyse ainsi cette évolution : « Ces recrues sont encore loin de leur pic de performance, mais elles apporteront une valeur ajoutée à l’équipe. Pour l’instant, les supporters ne pensent pas aux conséquences financières, car il faudra bien payer l’addition. Mais les supporters ont retrouvé leur ambition. Ils sont fous d’enthousiasme et adorent ce Neymar qui s’est transformé en CEO ! »