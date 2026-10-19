La star brésilienne Richarlison, attaquant de Tottenham, s'est retrouvée face à une crise inattendue, après qu'un investissement colossal en dehors des terrains de football s'est transformé en un litige menaçant de lui faire perdre des millions, ce qui l'a poussé à demander l'intervention de la police dans une affaire qui a suscité une large polémique au Brésil, d'autant plus que son adversaire n'est autre que le candidat à la présidence du Brésil, Flávio Bolsonaro.

Selon ce qu'a publié le journal The Sun, Richarlison a accusé le sénateur brésilien Flávio Bolsonaro, candidat à la présidence et fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, de s'être emparé de son île privée sans verser la moindre contrepartie, réclamant à la police l'ouverture d'une enquête sur les faits.

Le joueur brésilien a indiqué qu'il avait acheté l'île située au large des côtes de Rio de Janeiro entre 2020 et 2021, et qu'il y avait dépensé environ 10 millions de réaux brésiliens, sans rien récupérer de son investissement.

Richarlison a déclaré dans une vidéo publiée à l'intention de ses abonnés : « Je ne voulais pas lui vendre l'île, et c'est pour cette raison qu'ils ont exploité la situation devant le tribunal. Nous étions en train de finaliser les documents de propriété de l'île, et ils ont dit que l'affaire pourrait prendre des mois, voire des années à être réglée. »

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Il a ajouté : « Flávio Bolsonaro et cet homme, Wéller Tomáz, s'y sont rendus, et en 24 heures, ils se sont emparés de l'île. C'est là que le système judiciaire a échoué. À ma connaissance, ils ont pris l'île sans dépenser un centime. Moi, j'y ai dépensé environ 10 millions de réaux et je n'ai rien obtenu. »

Richarlison a demandé à la police d'enquêter sur l'affaire et de faire la lumière sur le sort de l'argent qu'il a investi dans l'île, et il a appelé ses abonnés à exiger de Flávio Bolsonaro des explications sur ce qui s'est passé.

La réponse de Bolsonaro

De son côté, Flávio Bolsonaro a nié les accusations et les a qualifiées de « fausses informations », dans un commentaire publié sur une vidéo de l'influenceuse et chanteuse brésilienne Juliette, qui critiquait les pratiques politiques du candidat de droite.

En réponse à ce démenti, Richarlison s'est contenté de demander : « Et mon île, alors ? », tandis que le débat s'est transformé en une affaire qui a captivé l'opinion publique brésilienne, en pleine course présidentielle tendue, avant le second tour prévu le 25 octobre, selon le journal britannique.

Cette crise survient à un moment où Richarlison traverse une situation difficile avec Tottenham, après être sorti des plans de l'entraîneur Roberto De Zerbi, avoir été écarté de la liste de l'équipe en Premier League et avoir disputé des matchs avec l'équipe des moins de 21 ans.