En mai 2010, le FC Bayern avait une nouvelle fois assuré un titre de champion et s’était rendu sur le balcon de l’hôtel de ville, sur la Marienplatz, pour les célébrations d’usage. C’était l’une des meilleures fêtes : Arjen Robben portait son étrange coiffe de football et l’entraîneur Louis van Gaal avait prononcé son légendaire discours de champion (« Qui a la meilleure défense ? »), avec en prime un « bisou à toutes les mamans ».

Voici maintenant un petit quiz : qui pourrait entrer en jeu jeudi lors du match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l’Allemagne, alors qu’il était déjà présent sur le balcon à l’époque ? Et non, Thomas Müller ne signe pas un retour surprise en équipe d’Allemagne. La réponse est : Ruben van Bommel, fils de Mark, alors capitaine du Bayern. Il existe de magnifiques photos où son père retient au garde-corps du balcon le petit Ruben, alors âgé de cinq ans, ainsi que ses deux frères et sœurs Thomas et Rene.

Aujourd’hui, Ruben est un ailier gauche de 22 ans du PSV Eindhoven. Pour les matches internationaux à venir, le nouveau sélectionneur Xavi l’a convoqué pour la première fois en équipe nationale des Pays-Bas. C’est le couronnement provisoire d’une carrière encore jeune, déjà marquée par plusieurs rudes revers.

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Comment Ruben van Bommel a retrouvé le PSV Eindhoven

Au moment même où Mark van Bommel mettait fin à sa brillante carrière professionnelle au PSV en 2013, Ruben, alors âgé de huit ans, rejoignait le centre de formation du club d’Eindhoven. En 2018, son père a pris les rênes de l’équipe première, avant d’être limogé fin 2019. L’été suivant, son fils, qui avait alors 15 ans, a lui aussi dû partir. Ruben était certes considéré comme un talent, mais aussi comme trop petit et trop frêle.

Il a alors rejoint les jeunes du MVV Maastricht, pensionnaire de deuxième division, où son frère Thomas évoluait déjà. Et où leur grand-père Bert van Marwijk avait lui aussi joué dans les années 1970 et 1980. « Le passage du PSV au MVV est un énorme pas en arrière à tous les niveaux. Certains talents s’effondrent complètement après de telles déceptions », a expliqué plus tard son ancien entraîneur chez les jeunes du PSV, Edwin de Wijs. « Mais lui a transformé ce revers en énergie et en motivation. » Van Bommel lui-même estimait : « Avec le recul, c’était une bonne chose pour moi de quitter l’académie du PSV. »

En 2022, il a fait ses débuts chez les professionnels avec Maastricht, côte à côte avec son frère Thomas. Il n’y avait alors plus aucune trace d’un manque de taille. Alors qu’il mesurait 1,66 mètre à son départ du PSV, il affichait désormais 1,92 mètre. Alors que son père ratissait autrefois le milieu défensif, Ruben a trouvé sa place sur l’aile gauche.

Dès sa première saison professionnelle à Maastricht, van Bommel a cumulé 20 contributions décisives. En raison de sa qualité de dribble et de son sens des espaces, le consultant télé Hans Kraay Jr., un ancien professionnel, l’a comparé à la superstar argentine Angel Di Maria. En 2023, van Bommel a rejoint l’AZ Alkmaar, avant de faire finalement son retour dans son club formateur, le PSV, en 2025 pour 16 millions d’euros. « J’en ai toujours rêvé », a-t-il déclaré à son arrivée.

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Ruben van Bommel a récemment provoqué l’indignation avec une faute brutale

Lors de ses huit premiers matches, il a signé quatre contributions décisives, avant de se rompre les ligaments croisés justement lors du choc face à l’Ajax Amsterdam. Ce n’est qu’au cours de la préparation estivale qu’il a fêté son retour. Van Bommel a immédiatement récupéré sa place de titulaire sur l’aile gauche et a brillé depuis le début de saison par de solides performances. Mais le joueur à la tignasse bouclée a aussi suscité l’indignation, avec une action qui aurait pu venir de son père, surnommé « Aggressive Leader ».

Lors du duel face à l’Ajax début septembre, il a violemment percuté son adversaire Aaron Bouwman dans un duel aérien, déclenchant une mêlée sauvage. Par moments, la scène rappelait le fameux choc de Toni Schumacher sur Patrick Battiston en demi-finale de la Coupe du monde 1982. À l’incompréhension générale, van Bommel s’en est sorti avec un carton jaune pour sa faute brutale. Le gardien allemand de l’Ajax, Marc-Andre ter Stegen, était d’ailleurs lui aussi présent. Jeudi, les retrouvailles auront lieu lors du duel de Ligue des nations.

Si van Bommel venait effectivement à faire ses débuts avec l’Elftal, il serait, après son père et son grand-père, le troisième international de la famille. Mark van Bommel manquerait toutefois ce grand moment pour des raisons d’agenda. Après son licenciement au PSV, il a entraîné le VfL Wolfsburg et le Royal Antwerp, avant de prendre en main l’équipe nationale belge cet été. Il fera ses débuts vendredi lors d’un match à l’extérieur en Italie.