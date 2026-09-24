En mai 2010, le FC Bayern avait encore une fois décroché un titre de champion et s’était rendu sur le balcon de l’hôtel de ville, sur la Marienplatz, pour les célébrations d’usage. C’était l’une des meilleures fêtes : Arjen Robben portait son curieux couvre-chef de football et l’entraîneur Louis van Gaal prononçait son légendaire discours de champion (« Qui a la meilleure défense ? »), avec en prime un « bisou à toutes les mamans ».

Voici maintenant un petit quiz : qui pourrait entrer en jeu jeudi lors du match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l’Allemagne, après avoir été présent sur ce balcon à l’époque ? Et non, Thomas Müller ne fête pas un retour surprise en équipe d’Allemagne. La réponse est : Ruben van Bommel, fils de Mark, alors capitaine du Bayern. Il existe de merveilleuses photos où son père retient au garde-corps du balcon les alors R/Buben âgé de cinq ans ainsi que ses deux frères et sœurs Thomas et Rene.

Aujourd’hui, Ruben est un ailier gauche de 22 ans au PSV Eindhoven. Pour les prochains matches internationaux, le nouveau sélectionneur Xavi l’a convoqué pour la première fois en équipe nationale néerlandaise. C’est le couronnement provisoire d’une carrière encore jeune, déjà marquée par plusieurs durs revers.

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Comment Ruben van Bommel a retrouvé le PSV Eindhoven

Au moment même où Mark van Bommel mettait fin à sa brillante carrière professionnelle au PSV en 2013, Ruben, alors âgé de huit ans, rejoignait le centre de formation du club d’Eindhoven. En 2018, son père prenait les rênes de l’équipe première, mais était limogé fin 2019. L’été suivant, son fils, alors âgé de 15 ans, devait lui aussi partir. Ruben était certes considéré comme un talent, mais aussi comme trop petit et trop frêle.

Il a alors rejoint les équipes de jeunes du MVV Maastricht, pensionnaire de deuxième division, où évoluait déjà son frère Thomas. Et où leur grand-père Bert van Marwijk avait lui aussi joué dans les années 1970 et 1980. « Passer du PSV au MVV représente à tous points de vue un grand pas en arrière. Certains talents s’effondrent complètement après ce genre de déception », a déclaré plus tard Edwin de Wijs, l’un de ses anciens entraîneurs chez les jeunes du PSV. « Mais lui a transformé ce revers en énergie et en motivation. » Van Bommel lui-même estimait : « Avec le recul, quitter l’académie du PSV a été une bonne chose pour moi. »

En 2022, il a fêté ses débuts professionnels avec Maastricht, côte à côte avec son frère Thomas. Il n’y avait alors plus aucune trace d’un manque de taille. Alors qu’il mesurait 1,66 mètre au moment de son départ du PSV, il culminait désormais à 1,92 mètre. Alors que son père ratissait autrefois le milieu défensif, Ruben a trouvé sa place sur l’aile gauche.

Dès sa première saison professionnelle à Maastricht, van Bommel a compilé 20 points de contribution directe à un but. En raison de sa qualité de dribble et de son sens des espaces, le consultant télé Hans Kraay Jr., un ancien professionnel, l’a comparé à la superstar argentine Angel Di Maria. En 2023, van Bommel a rejoint l’AZ Alkmaar, puis en 2025 est finalement venu le retour dans son club formateur, le PSV, pour 16 millions d’euros. « J’en ai toujours rêvé », a-t-il déclaré à son arrivée.

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Ruben van Bommel a récemment provoqué l’indignation avec une faute brutale

Lors de ses huit premiers matches, il a totalisé quatre contributions directes à un but, puis il s’est justement rompu le ligament croisé lors du choc contre l’Ajax Amsterdam. Ce n’est qu’au cours de cette préparation estivale que van Bommel a signé son retour. Il a immédiatement récupéré sa place de titulaire sur l’aile gauche et brille depuis le début de saison par de solides performances. Mais le joueur à la chevelure bouclée a aussi provoqué l’indignation, avec une action qui aurait pu venir de son père, surnommé « Aggressive Leader ».

Lors du duel contre l’Ajax début septembre, il a violemment percuté son adversaire Aaron Bouwman dans un duel aérien, déclenchant une échauffourée générale. Par moments, la scène rappelait le tristement célèbre choc de Toni Schumacher sur Patrick Battiston en demi-finale de la Coupe du monde 1982. À l’incompréhension générale, van Bommel s’en est tiré avec un carton jaune pour sa faute brutale. Le gardien allemand de l’Ajax Marc-Andre ter Stegen était d’ailleurs lui aussi présent. Jeudi, les deux hommes se retrouveront lors du duel de Ligue des nations.

Si van Bommel venait effectivement à faire ses débuts avec l’Elftal, il serait le troisième international de la famille après son père et son grand-père. Mark van Bommel manquerait toutefois ce grand moment pour des raisons d’agenda. Après son licenciement au PSV, il a entraîné le VfL Wolfsburg et le Royal Antwerp, avant de prendre en main l’équipe nationale belge cet été. Il fera ses débuts vendredi à l’occasion d’un match à l’extérieur en Italie.