« Il s'est contenté du rôle de spectateur » : un fait rare pour Cristiano Ronaldo depuis 18 ans

Le Portugal a décroché une précieuse victoire face à la Norvège sur le score de 2-1, dimanche soir, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, lors d'un match marqué par un fait rare : la présence de Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants pendant toute la rencontre, bien qu'il figurât dans la liste de l'équipe.

Selon le journal français « L'Équipe », c'est la première fois depuis le 15 juin 2008 que le Portugal remporte un match officiel sans la participation de Ronaldo, détenteur du record du nombre de sélections et de buts sous le maillot de son pays, avec 234 matches et 146 buts, après que le sélectionneur Jorge Jesus l'a maintenu sur le banc des remplaçants face à la Norvège.

Ronaldo avait déjà manqué un match officiel du Portugal le 21 juin 2006, lorsque la sélection s'était imposée face au Mexique sur le score de 2-1 lors de la phase de groupes de la Coupe du monde. La dernière fois qu'il n'avait pas participé à un match officiel avant la rencontre contre la Norvège, c'était face à la Suisse, un match qui s'était soldé par une défaite du Portugal deux buts à zéro en phase de groupes du Championnat d'Europe des nations 2008.

Quant au dernier match qu'il n'a pas disputé sous le maillot de la sélection, c'était face à la Croatie le 8 juin 2024, lorsque le Portugal s'était incliné 2-1, mais il s'agissait d'un match amical. La rencontre contre la Norvège reste donc un fait exceptionnel dans l'historique du capitaine du Portugal lors des matches officiels.