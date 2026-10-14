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Le directeur du Bayern Munich, Max Eberl, n’a pas mâché ses mots au sujet de Zlatko Tripic après que le club norvégien a décroché un point historique en Ligue des champions face au géant allemand. L’attaquant vétéran a été au cœur d’un match riche en rebondissements : Viking FK est revenu au score pour arracher un spectaculaire nul 3-3, laissant le poids lourd de la Bundesliga sous le choc.

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Kane et Laimer dénoncent les agissements de Tripic

Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, a été l’un des premiers à exprimer son agacement face à la manière dont Tripic a géré le match. Après le coup de sifflet final, l’attaquant du Bayern lui a adressé un compliment teinté d’ironie sur son approche tactique. Kane a décrit le joueur expérimenté comme « un joueur malin qui aime provoquer des coups francs, se rouler par terre et gagner du temps ». La formation norvégienne avait manifestement réussi à faire sortir de ses gonds l’un des buteurs les plus redoutables au monde lors de cette rencontre mouvementée à Stavanger.

Tripic ne semblait guère affecté par les critiques de l’ancien joueur de Tottenham. Il a au contraire pris ces propos comme une marque de reconnaissance, estimant que de telles tactiques étaient nécessaires pour réduire l’écart face à une équipe du calibre du Bayern. « C’est agréable que Kane me décrive ainsi. Il est incroyablement doué pour ça et sait combien il faut être rusé », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous ne devions pas leur rendre la tâche trop facile et nous avons cherché jusqu’où nous pouvions aller. »

Konrad Laimer a lui aussi eu du mal à comprendre les décisions arbitrales, notamment après une altercation physique avec Tripic. Le milieu autrichien estimait que le joueur de Viking avait eu de la chance de rester sur le terrain sans recevoir de carton. « Je crois qu’il m’a frappé à la tête avec la main. Je me suis alors dit : c’est clairement un carton. De toute façon, l’arbitre ne sifflait que ce qu’il voulait, mais c’est une autre histoire », a confié Laimer à Bild. Le sentiment d’injustice était palpable dans le camp du Bayern, qui peinait à répondre à l’approche physique et psychologique de son adversaire, donné perdant.

L’expulsion attise la colère du Bayern

La tension a atteint son paroxysme lors d’un incident impliquant Michael Olise, qui a finalement valu une expulsion à l’ailier français. Tripic s’est de nouveau retrouvé au cœur de la polémique : il a d’abord tiré le maillot d’Olise, avant que le joueur du Bayern ne réagisse en lui lançant le ballon au visage. Ce geste d’humeur a coûté cher à l’équipe de Vincent Kompany, contrainte de disputer la fin de rencontre à dix. L’incident a parfaitement illustré la manière dont Viking est parvenu à perturber le rythme du club six fois champion d’Europe.

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Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, s’est montré particulièrement cinglant après le match, s’en prenant directement à Tripic pour son rôle dans l’expulsion. Selon Eberl, cette provocation était calculée et ses joueurs sont tombés dans le piège. « Il s’est comporté comme un abruti sur le terrain. Il voulait gagner le match et nous nous sommes laissé provoquer. Il a obtenu ce qu’il voulait », a déclaré Eberl à Sky Sport. Le choix de ses mots a mis en évidence la profonde colère de la direction du club bavarois face au déroulement de la rencontre en Norvège.

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Vincent Kompany, bien qu’agacé par les tactiques adverses, a également reproché à son joueur son manque de discipline. L’entraîneur belge a critiqué le « geste stupide » d’Olise, soulignant que le jeune ailier était parfaitement conscient de son erreur. L’expulsion a changé la physionomie du match et donné à Viking l’occasion de pousser pour égaliser en fin de rencontre, ce que Haugen a fini par faire. Pour Kompany, ce fut une dure leçon sur les exigences psychologiques d’un match de compétition européenne de haut niveau à l’extérieur.

Tripic savoure son rôle d’outsider

Malgré les critiques virulentes venues du camp du Bayern, Tripic semblait apprécier le désordre qu’il avait contribué à créer. Selon lui, la frustration d’Olise venait du fait que le plan défensif de Viking l’avait neutralisé. « Nous l’avons un peu taquiné », a reconnu l’attaquant en revenant sur l’incident ayant conduit à l’expulsion. Tripic a admis qu’il était devenu le méchant de la soirée, évoquant l’accueil hostile que lui a réservé le camp visiteur tout au long des 90 minutes.

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L’attaquant expérimenté, auteur d’une passe décisive cruciale sur le premier but, a conclu sa soirée par une plaisanterie sur l’animosité à son égard. Il a laissé entendre que l’ambiance était si tendue qu’il avait jugé préférable de garder ses distances avec les joueurs du Bayern après le match. « La plupart des gens m’ont insulté. Je n’ai pas osé entrer dans le vestiaire du Bayern pour échanger mon maillot », a-t-il lancé en riant, visiblement satisfait d’une soirée qui restera dans l’histoire de son club.

Grâce à ce match nul, le Bayern Munich compte quatre points après ses premières rencontres, tandis que Viking inscrit enfin son premier point au classement.