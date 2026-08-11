Il s’agit du populaire nouveau maillot extérieur : le patron du FC Schalke 04 se défend face aux critiques

Schalke a mis en vente jeudi son nouveau maillot extérieur blanc avec des logos rétro d’Adidas et de S04. L’enthousiasme a été tel qu’il a été entièrement épuisé au bout de deux heures et demie. Jamais auparavant Schalke n’avait vendu autant de maillots en une seule journée.

Des critiques ont ensuite émergé, reprochant au promu en Bundesliga d’avoir sous-estimé l’euphorie et de n’avoir commandé que 40 000 exemplaires en collaboration avec l’équipementier Adidas et le partenaire de distribution 11teamsports.

« Ce qui s’est passé la semaine dernière était complètement fou, dans le bon sens du terme. Nous avons avec adidas un équipementier qui a énormément d’expérience, et nous planifions ce genre de choses avec eux », a déclaré Tillmann sur Sky. Une opération similaire menée par Adidas avec le Hamburger SV la saison précédente a notamment servi de référence.

FC Schalke 04 : le maillot extérieur peut être commandé à nouveau

Selon Tillmann, la ruée a été « folle » et a également surpris Adidas. « Ils travaillent avec beaucoup de clubs différents et pensaient avoir déjà tout vu. Mais le commentaire qu’un employé d’Adidas m’a fait jeudi a été : “Tu es le patron du club le plus dingue d’Europe” », a ajouté Tillmann.

La décision finale sur le nombre d’exemplaires revenait en fin de compte à Schalke, la quantité commandée n’ayant « pas été limitée ». Mais il fallait la communiquer dès la fin de l’année 2025, alors que le retour en Bundesliga n’était pas encore acquis.

À titre de comparaison, Schalke a vendu la saison précédente, en comptant les maillots domicile, extérieur et spéciaux, entre 70 000 et 80 000 tuniques au total. Lors de cet exercice, l’objectif est de franchir la barre des 100 000.

Les fans qui sont repartis bredouilles peuvent effectuer des précommandes jusqu’à ce jeudi à 23 h 04. Les maillots extérieurs reproduits ne seront toutefois livrés que dans environ quatre mois.