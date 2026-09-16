Comme on le sait, Klopp est passé par la Säbener Straße lors du premier week-end de Bundesliga, après la victoire 5-1 des Munichois contre le VfB Stuttgart. Selon Sport Bild, il a alors eu un long entretien avec Kompany dans le bureau de l’entraîneur.

Il aurait notamment été question d’un débat tactique de fond. Kompany mise au FC Bayern sur un marquage individuel, tandis que Klopp prévoit avec l’équipe d’Allemagne, comme dans ses précédentes expériences, un marquage de zone. Sur un tableau magnétique, Kompany aurait expliqué son système à Klopp et montré qu’en plein cours du jeu, il n’y avait pas tant de différences que cela entre les deux approches.

Des joueurs pris individuellement auraient aussi été évoqués lors de cet entretien. À propos de Nathaniel Brown, Klopp se serait permis une petite pique à l’adresse de Kompany. « Maintenant, on a enfin de nouveau un arrière gauche allemand, et toi, tu le fais jouer en numéro 10 », aurait plaisanté le sélectionneur, selon le journal. Klopp avait déjà ironisé dans le même sens lors de la retransmission du match de Stuttgart sur Sat.1.

Nathaniel Brown a récemment rejoué arrière gauche au FC Bayern

Le polyvalent Brown avait séduit lors de ses premières apparitions avec la sélection au poste d’arrière gauche. Faute d’alternatives offensives, Kompany a toutefois aligné le nouveau venu de 23 ans en provenance de l’Eintracht Francfort au poste de milieu offensif en début de saison au FC Bayern. Kompany aurait pris la remarque avec humour et promis de remettre Brown à l’avenir à son poste de prédilection dans le couloir gauche de la défense.

C’est effectivement ce qui s’est passé lors des matches suivants, mais sans doute moins à cause de la requête de Klopp que parce que les autres potentiels numéros 10 du FC Bayern, Jamal Musiala, Ismael Saibari et Serge Gnabry, ont retrouvé une meilleure condition physique. À gauche de la défense, Brown est en concurrence avec Davies, de retour à un bon niveau.

Mais Klopp ne se serait pas entretenu longuement qu’avec Kompany à Munich : il aurait aussi échangé en détail avec Joshua Kimmich. Lors de cette discussion, le sélectionneur aurait assuré au joueur de 31 ans qu’il resterait d’abord capitaine et qu’il était prévu pour le milieu de terrain axial.