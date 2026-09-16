Comme on le sait, Klopp est passé par la Säbener Straße lors du premier week-end de Bundesliga, après la victoire 5-1 des Munichois contre le VfB Stuttgart. Selon Sport Bild, il y a eu à cette occasion un long entretien avec Kompany dans le bureau de l’entraîneur.

Il aurait notamment été question d’une question tactique de fond. Kompany mise au FC Bayern sur un marquage individuel, tandis que Klopp prévoit avec l’équipe d’Allemagne, comme lors de ses précédentes expériences, un marquage de zone. Sur un tableau magnétique, Kompany aurait expliqué son système à Klopp et montré qu’il n’y avait en réalité pas tant de différences que cela entre les deux approches dans le cours du jeu.

Des joueurs en particulier auraient également été évoqués lors de cet entretien. Au sujet de Nathaniel Brown, Klopp se serait permis une petite pique en direction de Kompany. « Maintenant, on a enfin de nouveau un arrière gauche allemand, et toi, tu le fais jouer en numéro 10 », aurait plaisanté le sélectionneur, selon le reportage. Klopp avait déjà ironisé de manière similaire lors de la retransmission du match de Stuttgart sur Sat.1.

Nathaniel Brown a récemment rejoué arrière gauche au FC Bayern

Le polyvalent Brown avait plu lors de ses premières apparitions avec la sélection au poste d’arrière gauche. Faute d’alternatives offensives, Kompany a toutefois aligné, en début de saison au FC Bayern, la recrue de 23 ans en provenance de l’Eintracht Francfort au milieu offensif. Kompany aurait pris la pique avec humour et promis de réutiliser Brown à l’avenir à son poste habituel, dans le couloir gauche de la défense.

C’est effectivement ce qui s’est passé lors des matches suivants, mais sans doute moins en raison de la demande de Klopp que parce que les autres potentiels numéros 10 du FC Bayern, Jamal Musiala et Ismael Saibari, ont retrouvé une meilleure condition physique. À gauche en défense, Brown est en concurrence avec Davies, revenu en forme.

Mais à Munich, Klopp ne se serait pas seulement longuement entretenu avec Kompany, il aurait aussi beaucoup échangé avec Joshua Kimmich. Lors de cette discussion, le sélectionneur aurait assuré au joueur de 31 ans qu’il resterait pour l’instant capitaine et qu’il était prévu pour le milieu axial.