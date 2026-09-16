Comme on le sait, Klopp est passé par la Säbener Straße lors du premier week-end de Bundesliga, après la victoire 5-1 du Bayern contre le VfB Stuttgart. Selon Sport Bild, il a alors eu un long entretien avec Kompany dans le bureau de l’entraîneur.

Il aurait notamment été question d’une question tactique de fond. Au FC Bayern, Kompany mise sur un marquage individuel, tandis que Klopp prévoit, avec la sélection allemande comme lors de ses précédents postes, un marquage de zone. Sur un tableau magnétique, Kompany aurait expliqué son système à Klopp et montré qu’il n’y avait, dans le cours du jeu, pas tant de différences que cela entre les deux approches.

Des joueurs en particulier auraient également été évoqués lors de l’entretien. Au sujet de Nathaniel Brown, Klopp se serait permis une petite pique à l’égard de Kompany. « Enfin, on a de nouveau un latéral gauche allemand – et toi, tu le fais jouer en numéro 10 », aurait plaisanté le sélectionneur, selon le reportage.

Nathaniel Brown a récemment de nouveau joué au poste de latéral gauche au FC Bayern

Le polyvalent Brown a convaincu lors de ses premières apparitions avec la sélection au poste de latéral gauche. Faute d’alternatives offensives, Kompany a toutefois aligné le nouvel arrivant de 23 ans en provenance de l’Eintracht Francfort au milieu offensif au début de saison avec le FC Bayern. Kompany aurait pris la pique avec humour et promis de faire à l’avenir de nouveau jouer Brown à son poste de prédilection, à gauche en défense.

Ce fut effectivement le cas lors des matches suivants, mais sans doute moins à cause de la demande de Klopp que parce que les autres potentiels numéros 10 du FC Bayern, Jamal Musiala, Ismael Saibari et Serge Gnabry, ont retrouvé une meilleure condition physique. À gauche en défense, Brown est en concurrence avec Davies, de retour en forme.

Mais Klopp ne se serait pas seulement longuement entretenu avec Kompany à Munich : il aurait aussi échangé en détail avec Joshua Kimmich. Lors de cette discussion, le sélectionneur aurait assuré au joueur de 31 ans qu’il resterait pour l’instant capitaine et qu’il était prévu pour le milieu de terrain axial.