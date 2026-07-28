Il s’agit concrètement du cas Breel Embolo. L’ancien attaquant de Bundesliga a été expulsé en quarts de finale de ses Suisses contre l’Argentine à la 72e minute, alors que le score était de 1-1, après un deuxième carton jaune. Pourtant, cela n’aurait absolument pas dû se produire si les ajustements réglementaires introduits pour la Coupe du monde par l’International Football Association Board (IFAB) avaient été correctement appliqués. C’est ce qu’ont désormais reconnu les gardiens officiels des lois du jeu dans un courrier consulté par The Athletic.

Mais reprenons depuis le début : dans un duel avec l’Argentin Leandro Paredes, Embolo a clairement simulé près du rond central, alors que Paredes n’a absolument pas touché le Suisse. L’arbitre Joao Pinheiro a malgré tout sifflé faute et montré un carton jaune à l’Argentin.

Comme il s’agissait manifestement d’une erreur, l’assistant vidéo Guillermo Pacheco est intervenu et a envoyé Pinheiro devant le moniteur du VAR. Après avoir revu les images, ce dernier est revenu sur sa décision : pas de jaune pour Paredes, mais un deuxième jaune synonyme d’expulsion pour Embolo, déjà averti, qui a quitté la pelouse en larmes. D’autant plus cruel que quelques minutes auparavant seulement, la Suisse avait égalisé par Dan Ndoye et avait le momentum de son côté. Mais en infériorité numérique, la Nati n’a plus rien pu proposer et, en prolongation, l’Argentine s’est finalement imposée 3-1.

Coupe du monde 2026 : le VAR n’aurait pas dû intervenir dans le cas Breel Embolo

Pour en venir au cœur de l’erreur : l’IFAB avait bien introduit avant la Coupe du monde la possibilité pour le VAR d’intervenir désormais aussi sur les cartons jaunes. Mais cela ne vaut qu’en cas d’erreur sur l’identité du joueur, autrement dit si, dans ce cas précis, Pinheiro avait montré un carton jaune au mauvais joueur. En revanche, la décision de l’arbitre de champ elle-même de distribuer un carton jaune ne peut toujours pas être remise en cause par le VAR. En suivant l’interprétation correcte de la règle, la décision de fait de Pinheiro aurait donc dû être maintenue, puisque Paredes était bien, même s’il n’y avait pas faute et que le carton jaune était de fait bien sûr erroné, le « bon » joueur. Le VAR n’aurait pas dû intervenir et Embolo aurait dû rester sur le terrain.





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La FIFA n’avait jusqu’ici encore publié aucune prise de position sur cette affaire. Une autre mauvaise interprétation de la nouvelle règle, moins explosive celle-là, avait d’ailleurs également eu lieu lors du match de groupe entre le coorganisateur américain et le Paraguay (4-1). Là aussi, l’arbitre Danny Makkelie avait averti le défenseur américain Tim Ream d’un carton jaune après une faute supposée sur Miguel Almiron. Là encore, le VAR était intervenu à tort, Makkelie avait annulé l’avertissement infligé à Ream après visionnage des images et montré à la place un carton jaune à Almiron pour simulation.

Une supposée faveur accordée à l’Argentine par les arbitres a d’ailleurs été un sujet récurrent tout au long de la Coupe du monde. Dès le premier match de groupe contre l’Algérie (3-0), une action de Lionel Messi avait fait parler : alors que le score était de 1-0 après une demi-heure de jeu, il avait touché le défenseur adverse Aissa Mandi au mollet avec la semelle ouverte. "Pour moi, c’est un carton rouge", a souligné l’expert arbitral Patrick Ittrich sur MagentaTV.

Coupe du monde 2026 : jusqu’à des accusations de manipulation à cause de l’Argentine

Après la victoire dramatique 3-2 de l’Argentine contre l’Égypte en huitièmes de finale, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a même formulé des accusations de manipulation en raison de plusieurs décisions arbitrales controversées en faveur de Messi et consorts : "Je vais dire ce que je pense. Peu importe les conséquences : c’était manifestement un match truqué et le monde entier l’a vu. (…) Je veux aussi dire ceci : s’ils veulent absolument que l’Argentine gagne, alors pourquoi invitent-ils tous les autres à participer ?", a déclaré Hassan.





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Le jeu extrêmement dur de l’Argentine aussi a, selon certains, trop rarement été sanctionné avec constance, et au final les Sud-Américains sont allés jusqu’en finale. Lors de celle-ci, ils avaient nettement été battus par l’Espagne, la Furia Roja étant sacrée championne du monde grâce à une victoire 1-0 après prolongation largement méritée. Après le coup de sifflet final, plusieurs stars argentines se sont rendues coupables de violents débordements, et Paredes risque une longue suspension après des coups de poing et des coups de pied assénés à Gavi et Eric Garcia.