Comme le rapporte Bild, l’expérience Kimmich en tant qu’arrière droit de l’équipe d’Allemagne est, pour l’instant, de nouveau terminée. Selon cette source, Klopp aurait déjà décidé, lors de sa première visite au Bayern à l’ouverture de la Bundesliga, au cours d’un entretien avec Kimmich, de réinstaller à l’avenir le joueur de 31 ans à son poste de prédilection au milieu de terrain axial, qu’il occupe également en club. Dans la foulée, il aurait aussi décidé que Kimmich resterait capitaine de l’équipe nationale allemande.

La question de Kimmich en défense avait régulièrement alimenté les discussions par le passé. L’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann a souvent utilisé Kimmich comme arrière droit, y compris lors de la décevante Coupe du monde en Amérique du Nord. Nagelsmann aurait apparemment laissé entendre à Kimmich, lors de ce grand rendez-vous de l’été, qu’il retrouverait le milieu de terrain à partir des huitièmes de finale. Toutefois, l’équipe d’Allemagne a été éliminée dès le tour précédent, en seizièmes de finale, face au Paraguay aux tirs au but.

Qui pourrait jouer arrière droit avec l’équipe d’Allemagne sous Jürgen Klopp ?

Le poste d’arrière droit est depuis longtemps un point faible de l’équipe d’Allemagne. Une solution doit désormais être trouvée à nouveau. Pour la première trêve internationale, de fin septembre à début octobre, des noms comme Elias Baum (Eintracht Francfort), Ridle Baku (RB Leipzig) ou encore des milieux de terrain de formation capables d’évoluer aussi comme latéraux sont évoqués. C’est le cas de Felix Keidel (SV Elversberg) et Merlin Röhl (FC Everton).

Klopp annoncera son groupe pour les quatre prochains matches internationaux contre les Pays-Bas (24 septembre), la Grèce (27 septembre et 4 octobre) ainsi que la Serbie (1er octobre) jeudi à 10 heures, dans le cadre d’une conférence de presse au campus du DFB à Francfort. D’ici là, vous trouverez ici les rumeurs sur ceux qui en seront et ceux qui n’en seront pas.