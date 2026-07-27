Il s’agit de Jamal Musiala du Bayern Munich : Galatasaray s’adresse au public

« L’information selon laquelle notre club aurait trouvé un accord avec Jamal Musiala et le Bayern Munich ne correspond pas à la vérité. Nous le portons à la connaissance du public », a fait savoir Galatasaray dimanche soir par l’intermédiaire de plusieurs médias turcs.

Il y a environ une semaine, le grand quotidien Hürriyet avait rapporté que le joueur offensif de 23 ans avait été proposé à Galatasaray pour un prêt. Dans la foulée, d’autres médias turcs et des experts du mercato se sont emparés de la rumeur. Il était question de discussions en cours entre les parties, et parfois même déjà d’un accord.

De tels événements sont en réalité tout à fait normaux pendant le mercato. Actuellement, des dizaines d’autres joueurs sont également associés au club turc le plus titré. Le communiqué de Galatasaray n’en paraît que plus curieux.

Jamal Musiala risque de faire face à une rude concurrence au Bayern Munich

Musiala est encore sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2030 et, malgré une situation plutôt compliquée, il ne prévoit pas de départ. Après sa fracture du péroné l’été dernier, il a été absent pendant des mois et n’a fait son retour qu’au début de l’année. Depuis, il n’a laissé entrevoir son talent que très ponctuellement, et lors de la Coupe du monde, il a déçu comme toute l’équipe d’Allemagne.

Ensuite, il s’est fait retirer une plaque métallique lors d’une opération planifiée depuis longtemps. « Grâce à cette intervention, le joueur offensif peut effectuer la préparation de la saison selon un plan clairement structuré, de sorte que le début des matches officiels du Bayern soit garanti », ont annoncé les Munichois dans un communiqué. Selon les informations disponibles, Musiala devrait reprendre l’entraînement collectif après le voyage en Asie (du 1er au 8 août) et être présent le 22 août pour la Supercoupe contre le Borussia Dortmund.

Avec le recrutement d’Ismael Saibari ainsi que l’attrait de Michael Olise pour l’axe, la concurrence sera plus forte que ces derniers temps au poste de prédilection de Musiala la saison prochaine. Serge Gnabry et Lennart Karl sont également des options à ce poste.