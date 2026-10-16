« Il s'accroche aux déclarations de Pérez pour sauver sa tête ! » : Tebas sous le choc alors que le spectre de la sanction se rapproche

Javier Tebas, président de la Liga et vice-président de la Fédération royale espagnole de football, a réagi aux informations selon lesquelles le Conseil supérieur des sports espagnol étudierait la possibilité d'engager des mesures contre lui en raison de ses déclarations sur la chaîne de télévision du Real Madrid, affirmant qu'il ne croyait pas à la véracité de ces informations et demandant que ses propos soient lus dans leur intégralité avant toute prise de position officielle.

Tebas a déclaré : "Je ne crois pas à l'information selon laquelle le Conseil supérieur des sports étudierait des mesures en raison de mes déclarations. Si cela se confirme, j'espère que leur enquête commencera par la lecture de ce que j'ai écrit et par l'examen de certaines de mes déclarations précédentes", une position qui traduit son attachement à la défense de la comparaison ayant déclenché une vague de colère au sein du club madrilène.

Tebas maintient sa position

Le président de la Liga avait suscité une large polémique après avoir comparé la ligne éditoriale de la chaîne de télévision du Real Madrid aux mécanismes de propagande utilisés par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, estimant que la chaîne présente constamment le club comme une victime, répète les plaintes et alimente les soupçons, en sélectionnant les faits de manière à servir son récit.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Tebas a précisé que sa comparaison visait les méthodes de propagande, et non l'idéologie nazie ou les supporters du Real Madrid, indiquant que ces méthodes reposent, selon sa description, sur la répétition systématique, la présentation des adversaires comme des ennemis et la soumission des faits à un récit déterminé.

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Le Real Madrid réclame son départ

Ces déclarations ont provoqué la colère de la direction du Real Madrid, qui a exigé la démission immédiate de Tebas de ses fonctions de président de la Liga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football, le qualifiant de "véritable fléau pour le football espagnol".

Le club a estimé que comparer les méthodes de sa chaîne aux mécanismes de la propagande nazie était grave et inacceptable, affirmant que la mise au point de Tebas, selon laquelle ses propos ne concernaient pas l'idéologie nazie, n'atténuait en rien le caractère offensant de ces déclarations, selon son communiqué.

Tebas soulève la question de la liberté d'expression

Pour défendre sa position, Tebas a cité d'anciennes déclarations de Florentino Pérez, président du Real Madrid, dans lesquelles il affirmait : "J'aurais pu remporter 14 titres de champion, mais les autres m'ont été volés", des propos qui avaient été suivis d'une plainte de certains arbitres.

Tebas s'est interrogé sur les critères utilisés pour évaluer les déclarations, et sur le fait de savoir si évoquer des titres de championnat volés relève de la liberté d'expression, tandis que critiquer des méthodes de propagande, en excluant toute comparaison idéologique et toute mise en cause des supporters, pourrait entraîner une intervention officielle.

Il a insisté sur la nécessité d'appliquer les critères de manière indépendante et cohérente, déclarant : "La liberté d'expression ne devrait pas dépendre du nom de celui qui parle".

Une nouvelle plainte réclame la destitution de Tebas

Parallèlement, l'association Transparence et Démocratie dans le Sport, présidée par Miguel Galán, a annoncé le dépôt d'une plainte contre Tebas auprès du Conseil supérieur des sports espagnol.

Galán, président de la Fédération nationale de football espagnol « CENAFE », a précisé qu'il s'agissait de la huitième plainte qu'il dépose contre le président de la Liga.

Galán a demandé au président du Conseil, Uribes, de transmettre les huit plaintes au Tribunal administratif du sport « TAD », la plainte visant la destitution de Tebas et son interdiction d'occuper tout poste sportif.

Alors que Tebas maintient sa demande que ses déclarations soient examinées dans leur contexte complet, les pressions se poursuivent après l'escalade du Real Madrid et le dépôt de la nouvelle plainte, dans l'attente de savoir si le Conseil supérieur des sports espagnol engagera de lui-même des mesures officielles.