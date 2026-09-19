Kylian Mbappé semble se préparer à retrouver sa place sur l'aile gauche de l'attaque de l'équipe de France, après que Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur des Bleus, a laissé entendre qu'il pourrait s'appuyer sur le capitaine de l'équipe à ce poste au cours de la période à venir.

Lors de la conférence de presse tenue hier, vendredi, Zidane a déclaré qu'il « aime beaucoup » l'idée de voir Mbappé sur le côté gauche, tout en soulignant que l'attaquant du Real Madrid « est capable de jouer aux trois postes » de la ligne d'attaque.

Qu'a apporté Mbappé sur l'aile gauche ?

Au cours des deux dernières saisons, Mbappé avait l'habitude d'évoluer au poste d'avant-centre pur, mais il possède une longue histoire sur l'aile gauche avec l'équipe de France.

Selon les données de « Transfermarkt », Mbappé a disputé 32 matches avec la France sur l'aile gauche, sur un total de 106 rencontres internationales, et a inscrit 21 buts dans les matches qu'il a débutés à ce poste.

Après avoir joué sur le côté droit lors de la Coupe du monde 2018, Mbappé est passé sur l'aile gauche lors du Mondial du Qatar 2022, et a mené l'équipe de France jusqu'en finale, après avoir marqué 8 buts durant le tournoi, tandis qu'Olivier Giroud occupait le poste d'avant-centre pur.

Mbappé a continué à jouer sur le côté gauche jusqu'au début de l'Euro 2024.

Lors de la compétition disputée en Allemagne, Didier Deschamps s'est appuyé sur Mbappé sur le côté gauche lors de deux matches, dont la demi-finale face à l'Espagne, avec Randal Kolo Muani au poste de pointe.

Bien que Mbappé n'ait inscrit qu'un seul but dans le tournoi, face à la Pologne alors qu'il jouait comme avant-centre pur, sa participation à l'Euro 2024 a été marquée par une période difficile, notamment après avoir subi une fracture du nez.

Dembélé jouera-t-il au cœur de l'attaque ?

Zidane devrait, au cours de la période à venir, s'appuyer sur le trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise dans la ligne offensive.

Interrogé sur les postes que le trio occupera, Zidane a répondu : « À leurs postes. »

Il a ajouté pour préciser sa pensée : « Vous savez, cela dépend de la façon de jouer. Les joueurs peuvent évoluer à plusieurs postes. »

Les déclarations de Zidane ouvrent la porte à la possibilité d'aligner Dembélé au poste d'avant-centre pur, un rôle auquel il s'est habitué avec le Paris Saint-Germain depuis sa repositionnement par Luis Enrique.

Dugarry approuve l'idée

Christophe Dugarry, champion du monde avec la France en 1998 et consultant sur le réseau « RMC », estime que cette composition mérite d'être essayée, déclarant : « Je préfère Mbappé à gauche, et surtout Dembélé au cœur de l'attaque. Je pense que c'est une opportunité. »

Il a ajouté : « Je pense qu'il y a quelque chose sur quoi travailler. Je serais curieux de voir Dembélé comme avant-centre pur avec l'équipe de France. Je veux voir ça. Et je préfère Mbappé à gauche plutôt qu'à droite. »

Malgré le brio de Dembélé au poste d'avant-centre pur, Deschamps a continué à s'appuyer sur lui sur l'aile, tout en confiant à Mbappé le rôle d'attaquant numéro 9.

Quant au rôle défensif de l'attaquant du Real Madrid, Zidane a minimisé la polémique autour de cet aspect, la qualifiant de « faux débat ».

L'ère Zidane débutera officiellement avec l'équipe de France par un match contre la Turquie vendredi prochain, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, avant que les Bleus ne disputent 3 autres rencontres : face à la Belgique à l'extérieur, puis contre l'Italie et la Belgique à domicile.