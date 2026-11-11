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Le gardien de Chelsea Robert Sanchez est sorti indemne d’un accident au Nürburgring, en Allemagne, après avoir percuté une barrière au volant d’une Ferrari d’une valeur de 300 000 £, à environ 113 km/h, lors d’une journée de roulage sur circuit. L’Espagnol, actuellement prêté à Como, a perdu le contrôle dans le redoutable virage Caracciola-Karussell, avant de sortir de la voiture accidentée et d’aider à ramasser les débris éparpillés sur la piste.

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Sanchez perd le contrôle dans un virage tristement célèbre du Nurburgring

Sanchez était au volant d’une Ferrari 488 Challenge Evo rose à motif camouflage lorsqu’il a perdu le contrôle vers 14 h 30, lundi. Selon The Sun, le joueur de 28 ans participait à une journée de roulage ouverte au public organisée par Circuit Days, sous les yeux de six de ses amis.

Un touriste britannique qui roulait derrière lui dans une Audi TT a raconté : « Il allait beaucoup trop vite dans le virage, à une vitesse pouvant atteindre 113 km/h. Il a percuté la barrière dans le virage et le drapeau rouge a immédiatement été déployé sur le circuit. C’est un virage relevé qui s’étend sur plus de 180 degrés. Il avait manifestement trop accéléré et a foncé droit dans la barrière. »

Sanchez sort indemne de l’accident et aide à ramasser les débris

L’avant de la Ferrari était complètement écrasé et le circuit a été fermé pendant environ une heure, le temps que le personnel répare les barrières.

Le témoin a ajouté : « L’avant de sa Ferrari était entièrement détruit et des pièces étaient éparpillées partout sur la piste. Sanchez s’en est sorti indemne. Il est immédiatement sorti de la voiture comme si de rien n’était et a commencé à ramasser les morceaux. » Les amis de Sanchez se sont eux aussi arrêtés pour aider à mettre les débris dans des sacs, avant que la voiture ne soit emportée par une dépanneuse.

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Le gardien garde son casque pour ne pas être reconnu

Sanchez semblait vouloir éviter d’être reconnu : les personnes présentes n’ont compris de qui il s’agissait qu’en apercevant son nom sur le côté de la voiture. Le témoin a déclaré : « Il portait ses vêtements habituels et un casque de pilote. Il a gardé son casque pendant un bon moment. On aurait dit qu’il voulait rester incognito, un peu comme Stig. Même lorsque la voiture a été ramenée au parking, il ne voulait pas enlever son casque, pour une raison que j’ignore. »

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Le Nurburgring, surnommé « l’Enfer vert » par Sir Jackie Stewart, a été le théâtre du terrible accident de Niki Lauda en 1976.

Quelle suite pour Sanchez à Como ?

Sanchez a rejoint le Como de Cesc Fabregas en prêt cet été après un début de saison difficile en Premier League, mais il n’a disputé que trois des neuf matches possibles en Serie A.

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L’Espagnol espère désormais laisser cette frayeur derrière lui et se battre pour une place régulière dans l’équipe, alors que Como affrontera Cagliari le 21 novembre.