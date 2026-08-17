La star française Kylian Mbappé n'a eu besoin que de 6 minutes pour ouvrir son compteur de buts sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho, prouvant que sa seule présence renforce l'agressivité du Real Madrid et change tout au sein de l'équipe.

Le joueur a affiché une condition physique qui appelle au coup d'envoi des compétitions officielles et à la fin de la période estivale, réussissant à marquer lors de son premier et unique match de la période de préparation.

Grâce à l'intensité de son pressing et à son intelligence dans les déplacements, Mbappé a anticipé une passe potentiellement ratée du joueur Schallenberg, parvenant à l'exploiter et à devancer le gardien Loris Karius, confirmant ainsi sa grande soif de jeu, lui qui a débuté les entraînements le lundi et inscrit son premier but le dimanche.

Selon le journal espagnol « As », la rencontre a laissé entrevoir la possibilité d'augmenter la récolte de buts, Mbappé étant revenu à la charge à la onzième minute et ayant atteint la surface de réparation, mais sa frappe est passée à côté du but.

Une minute plus tard, une occasion plus nette s'est présentée à lui lorsqu'il a pris de vitesse Katic sur une distance de quarante mètres, prouvant sa supériorité physique sur l'ensemble des joueurs de Schalke.

Malgré l'arrêt de sa frappe par le gardien Karius, Mbappé a démontré son retour de vacances avec des vitesses exceptionnelles, ne se contentant pas du rôle de buteur mais brillant aussi comme meneur de jeu : il a récupéré le ballon au milieu de son propre camp et a adressé une passe en profondeur précise à Vinicius, puis s'est ensuite élancé après une passe soignée d'Arda Güler pour envoyer un centre dangereux que Vinicius a gâché après un dégagement sur la ligne de but, offrant ainsi une prestation de 45 minutes durant lesquelles l'attaquant français s'est montré incontrôlable.

L'entraîneur José Mourinho a exprimé sa grande satisfaction quant au niveau de Kylian Mbappé et du reste des éléments de l'équipe, déclarant en souriant après le match amical face à la Fiorentina : « Lors du premier match avec les bons joueurs, le Real Madrid s'est montré sous son meilleur jour. »

Ces niveaux de jeu reflètent la progression ascendante de l'équipe durant cette période de préparation calculée avec précision, et le plus grand mérite en revient à Mbappé, qui a donné davantage d'efficacité au plan de jeu immuable de Mourinho en 4-2-3-1, et a également contribué à faciliter l'éclosion d'Arda Güler, auteur d'un nouveau match remarquable et considéré comme le meilleur de l'été, la complicité offensive continuant de révéler des possibilités illimitées.

Les indices en provenance du centre d'entraînement de Valdebebas ont confirmé que l'attaquant français est revenu dans une excellente condition physique, ce qu'il a prouvé sur le terrain, en conservant ce sens du but qui l'a conduit à inscrire dix buts avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde.

Le joueur a montré des changements notables dans sa vitesse et une grande passion qui ne connaît pas les matchs amicaux, surtout après avoir marqué la saison dernière 42 buts et délivré 7 passes décisives sans remporter de succès collectif depuis son arrivée.

Cette étape représente une occasion décisive de faire ses preuves pour tout le monde, et particulièrement pour Mbappé, dans un défi crucial dont la première étincelle a jailli dans la ville de Gelsenkirchen.