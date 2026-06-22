Il rêve de le recruter… Mais deux obstacles se dressent entre Manchester United et la star du Real Madrid

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Manchester United place le milieu international français Aurélien Tchouaméni, actuellement au Real Madrid, en tête de sa short-list pour renforcer son entrejeu et succéder idéalement au Brésilien Casemiro. mais l’opération bute pour l’instant sur deux obstacles majeurs qui pourraient empêcher sa finalisation.

Lundi soir, sur sa chaîne YouTube, il a déclaré : « Je vous l’ai répété à plusieurs reprises en avril et en mai : si Manchester United avait carte blanche pour choisir le joueur idéal afin de remplacer Casemiro, le nom qui serait ressorti en interne serait celui d’Aurélien Tchouaméni. C’est un milieu défensif parfait, doté d’une grande expérience européenne et d’un excellent niveau, et l’intérêt pour lui est tout à fait avéré. »

Toutefois, deux obstacles majeurs se dressent sur la route du transfert : d’abord, le Real Madrid ne semble pas disposé à laisser partir son milieu de terrain, et ensuite, son salaire élevé ne s’aligne pas avec les capacités financières actuelles des Red Devils, ce qui complique considérablement l’opération.

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Il a ajouté : « Il ne fait aucun doute que Manchester United rêve de Chouaméni et l’adore, c’est certain. Le club l’apprécie énormément et le considère comme le joueur idéal, mais soyons réalistes : le transfert dépend du Real Madrid, qui n’a pas encore donné son feu vert, sans compter la question du salaire. Telle est la réalité de la situation. »

Blessé musculairement après la victoire 3-1 de la France contre le Sénégal en match d’ouverture de la Coupe du monde, le milieu défensif a dû déclarer forfait pour la rencontre suivante face à l’Irak.

Pour l’instant, les Merengues ont enregistré trois recrues (Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté), aucune ne jouant au même poste que le milieu français.

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