« Il restera toujours une légende » : Harry Maguire sort du silence sur le limogeage de Michael Carrick par Manchester United avec un message de huit mots

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Harry Maguire a dit à Michael Carrick qu’il serait « toujours une légende » après que Manchester United a limogé son entraîneur jeudi matin. United occupe la 18e place de Premier League avec seulement huit points après ses dix premiers matches, son pire début de saison en championnat depuis 40 ans. Mauricio Pochettino devrait désormais s’installer sur le banc d’Old Trafford.

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Maguire adresse un message à Carrick après son limogeage

Carrick a été démis de ses fonctions après une série de mauvais résultats, quelques mois seulement après avoir signé un contrat de deux ans cet été. Le Manchester Evening News rapporte que plusieurs joueurs de l’équipe première ont depuis adressé des messages de soutien à leur ancien entraîneur, dont Maguire.

Sur Instagram, le défenseur a publié une photo de lui aux côtés de Carrick et écrit : « Il restera toujours une légende. Respect. Merci. » Le joueur de 33 ans occupait une place importante dans les plans de Carrick et avait participé aux 10 matches de Premier League disputés par Manchester United cette saison.

Le pire début de saison depuis 40 ans coûte son poste à Carrick

Maguire et ses coéquipiers n’ont pas réussi à redresser la barre, et les dirigeants du club ont décidé qu’il était temps de changer d’entraîneur. Manchester United a annoncé la nouvelle jeudi matin dans un communiqué : « Manchester United confirme que Michael Carrick a quitté son poste d’entraîneur principal de l’équipe première masculine. »

Le communiqué ajoutait : « Michael est revenu au club en janvier et a mené l’équipe à la troisième place de Premier League en remportant 12 des 17 derniers matches de la saison 2025/26, soit le plus grand nombre de points pris en championnat sur cette période. »

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Manchester United salue Carrick comme une légende du club

Les mots choisis par Maguire faisaient écho à l’hommage rendu par le club dans la suite du communiqué : « Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu’un changement était nécessaire pour atteindre nos objectifs. Michael est et restera une légende de Manchester United. »

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Le communiqué poursuivait : « Comme lorsqu’il était joueur, il a fait preuve du plus haut degré de dévouement et de professionnalisme depuis son retour au club. Nous garderons toujours un souvenir ému de son leadership et de ses réussites la saison dernière. Le club entend nommer un successeur permanent aussi rapidement que possible. »

Pochettino devrait succéder à Carrick

Pochettino devrait succéder à Carrick. Manchester United serait parvenu à un accord de principe, même si rien n’a encore été confirmé. Le club devra verser 7,4 millions de livres sterling pour le libérer de son contrat avec les États-Unis, qui court jusqu’en 2030.

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Il devrait rester en poste pour les rencontres des quarts de finale de la CONCACAF contre Haïti, samedi à Miami et mercredi à Cincinnati, avant de s’envoler pour le Grand Manchester.