Partager Suivez GOAL sur Google

Andy Robertson égalera vendredi, face à la Macédoine du Nord, le record de 102 sélections de Sir Kenny Dalglish avec l’Écosse. Mais le capitaine insiste : cette soirée sera celle de son ami et ancien mentor à Liverpool. Robertson affirme qu’il ne sera jamais l’égal de Dalglish que dans les chiffres et que ce dernier, âgé de 75 ans, restera toujours le plus grand joueur que son pays ait produit.

Publicité

Robertson s'apprête à égaler les 102 sélections de Dalglish

Robertson décrochera sa 102e sélection vendredi, lorsque l’Écosse recevra la Macédoine du Nord à Hampden Park, 40 ans après le dernier match de Dalglish en sélection, une victoire 3-0 contre le Luxembourg. Le latéral de Tottenham, qui a fait ses débuts contre la Pologne en 2014, devrait ensuite dépasser ce total lundi.

Lors de la conférence de presse de l’Écosse avant le match, Robertson a souligné que ce record ne les plaçait pas sur un pied d’égalité. « Sur le plan du nombre de sélections, je serai à ses côtés, mais je ne veux pas oublier, et je ne veux pas que les gens oublient, à quel point cet homme a compté pour notre pays », a-t-il déclaré.

Robertson : Dalglish restera toujours le plus grand joueur écossais

« Pour moi, il était sans doute le meilleur joueur du monde à son époque et il restera toujours le plus grand joueur de ce pays, quoi qu’il arrive à l’avenir, a ajouté Robertson. Il sera toujours le premier à avoir accompli X, Y et Z, et il ne faut pas l’oublier.

« Nous ne sommes peut-être pas toujours très doués pour nous souvenir de ces grands personnages, et je pense que demain est assurément l’occasion de le faire pour Kenny. Je suis incroyablement fier, mais demain ne sera pas vraiment une journée consacrée à moi. À mon avis, elle lui sera consacrée, ne serait-ce que parce que son record a tenu si longtemps, mais aussi pour ce qu’il a accompli dans sa carrière et pour la personne qu’il est. »

Publicité Publicité

Dalglish avait envoyé un message à Robertson lorsqu’il est devenu capitaine

Robertson a appris à bien connaître Dalglish après avoir rejoint Liverpool en provenance de Hull City en 2017, et les deux hommes se sont beaucoup taquinés au sujet du record. « Nous avons beaucoup plaisanté [sur le fait de battre son record], mais je sais qu’au fond, il est très fier de moi et qu’il est aussi heureux pour moi », a-t-il déclaré.

Related Topics

Prochains matchs SCO UEFA Nations League B 14:45 MKD

« Je me souviendrai toujours que, lorsque je suis devenu capitaine, il a été l’un des premiers à m’envoyer un message pour me dire : “Je sais que je me suis un peu éloigné du football, mais si tu as besoin d’aide, je peux être là pour toi.” Avoir quelqu’un comme lui à qui parler de tout et sur qui compter [est formidable]. »

Quelle suite pour Robertson et l’Écosse ?

Robertson deviendra le joueur le plus capé de l’histoire de l’Écosse s’il participe lundi à son dernier match de Ligue des nations contre la Suisse, à Saint-Gall. L’Écosse n’a remporté qu’un seul de ses quatre matches sous la direction de Sebastien Pocognoli.

Publicité

« Quand je le dépasserai, ce ne sera qu’au nombre de sélections, et cela s’arrêtera là, a insisté Robertson. Pour moi, il restera toujours le plus grand joueur de ce pays pour ce qu’il a fait, la manière dont il l’a fait et aussi pour l’homme qu’il est devenu. »