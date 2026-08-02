Adi Hütter, nouvel entraîneur de la SGE, a désormais définitivement fermé la porte à un départ de Baum cet été. « Il reste ici », a souligné Hütter après la victoire 1-0 de Francfort en match amical samedi sur la pelouse du pensionnaire de 3. Liga, Waldhof Mannheim. « C’est un joueur issu de notre centre de formation. Et à un jeune joueur comme lui, il faut aussi donner sa chance s’il a la qualité requise, et il l’a. »

Baum, qui a très peu joué à Francfort la saison passée, avait été associé à plusieurs clubs ces dernières semaines. Hambourg aurait insisté avec sérieux, et à Dortmund aussi, Baum aurait apparemment été un sujet. Il y a quelques jours, Sky avait rapporté que le directeur sportif du BVB, Ole Book, avait proposé le joueur de 20 ans comme possible recrue. Mais après la déclaration de Hütter, le Borussia peut désormais s’épargner toute démarche concrète pour le joueur de Francfort.

L’Autrichien, qui avait déjà entraîné l’Eintracht de 2018 à 2021 avant de faire son retour, est totalement convaincu par les impressions laissées jusqu’ici par Baum durant la préparation. « J’ai dit dès le début que je voulais me faire ma propre opinion sur lui », a souligné Hütter, faisant ainsi allusion à la situation récemment compliquée du jeune joueur chez les Hessens.

Elias Baum : après un prêt réussi à Elversberg, la désillusion à Francfort

Baum est issu du centre de formation de la SGE et espérait déjà beaucoup de temps de jeu la saison dernière, après un prêt très réussi au SV Elversberg en 2024/25. Book aussi connaît parfaitement Baum depuis leur passage commun en Sarre, lui qui a quitté Elversberg pour Dortmund en mars. Avec le club alors pensionnaire de 2. Bundesliga, qui a décroché en mai une montée sensationnelle en Bundesliga, le natif de Francfort avait convaincu avec régularité : en 37 apparitions au total avec Elversberg, Baum a inscrit trois buts et délivré huit passes décisives.

De retour à l’Eintracht, en revanche, rien ne s’est bien passé pour Baum lors de la saison écoulée, ni Dino Toppmöller ni son successeur Albert Riera ne misant sur lui. Freiné en plus par des problèmes de blessure, il n’a finalement cumulé que 71 minutes de jeu, réparties sur cinq matches officiels.

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Sous Hütter, Baum pourrait toutefois endosser avec un temps de retard le rôle important qu’il espérait. Lors des matches amicaux disputés jusqu’ici, l’international allemand U21 a toujours débuté comme élément droit de la défense à quatre, Hütter appréciant avant tout sa dynamique et sa verticalité. Il y a de bonnes chances que Baum soit également titularisé au coup d’envoi des matches officiels, le 21 août en DFB-Pokal chez le pensionnaire d’Oberliga SC St. Tönis, ainsi que huit jours plus tard lors de l’ouverture de la Bundesliga sur le terrain de l’Union Berlin.

En cas d’essor à Francfort : Elias Baum, un joueur pour Jürgen Klopp ?

Le défenseur, dont le contrat court encore jusqu’en 2028, se sent en tout cas très à l’aise dans le style de jeu à quatre défenseurs privilégié par Hütter. « Je peux avaler mon couloir, vers l’avant et vers l’arrière. C’est exactement ce que j’aime, c’est mon style de jeu et cela me convient parfaitement », a-t-il récemment expliqué sur la chaîne YouTube du club. Il a encore montré ses qualités samedi à Mannheim, en délivrant la passe décisive sur le but de la victoire francfortoise inscrit par Jonathan Burkardt.

Associé à une possible progression à l’Eintracht, Baum pourrait aussi retrouver l’équipe nationale U21, avec laquelle il veut disputer l’Euro l’été prochain en Albanie et en Serbie. Jusqu’à présent, il compte quatre sélections avec les U21, mais il n’a plus été convoqué depuis septembre de l’année dernière.

À moyen terme, Baum est également considéré comme un candidat potentiel pour la reconstruction de l’équipe d’Allemagne sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. Lors de sa conférence de presse de présentation, ce dernier avait explicitement ouvert la porte aux nouveaux venus. Avec son style de jeu intense, Baum correspondrait bien au football de Klopp, et l’Allemagne ne dispose actuellement, comme chacun le sait, d’aucune abondance de latéraux droits de tout premier plan.