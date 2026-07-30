Le Real Madrid pousse pour finaliser le transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, joueur de Leipzig, avant le départ de l'équipe allemande pour son stage de préparation en Autriche, alors que les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

Le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant du réseau « Sky Sport - Allemagne », a écrit ce jeudi sur son compte de la plateforme « X » : « Le Real Madrid pousse pour finaliser le transfert de Yan Diomandé avec Leipzig, avant le départ de Leipzig pour son stage d'entraînement en Autriche samedi. »

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Le Real Madrid a mené de nouvelles discussions avec Leipzig une fois de plus aujourd'hui, selon la même source.

Plettenberg a poursuivi : « Diomandé est toujours à Leipzig, et il aborde le processus avec professionnalisme et patience tout du long, dans l'attente d'un accord entre les deux clubs. Le transfert suit son cours. »

Diomandé est âgé de 19 ans, évolue au poste d'ailier, et a rejoint Leipzig durant l'été 2025 en provenance du club espagnol de Leganés, réalisant une saison remarquable en championnat d'Allemagne.

Le Paris Saint-Germain est également en lice pour ce transfert, tandis que des rumeurs font état de l'intérêt de Liverpool et de Manchester City pour la star ivoirienne.



