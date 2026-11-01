Il répète la déclaration de Mourinho après le Clasico : l'entraîneur du Racing ouvre le feu sur l'arbitrage lors du match du Real Madrid

José Alberto, l'entraîneur du Racing Santander, s'en est violemment pris au corps arbitral du match de son équipe face au Real Madrid, ce dimanche soir, en Liga.

La rencontre a été marquée par l'obtention d'un penalty par le Real Madrid en faveur de Kylian Mbappé, qui a suscité une vive polémique, et sur lequel l'international français a inscrit le premier but.

Le Racing a lui aussi obtenu un penalty en seconde période, annulé par l'arbitre après consultation de la VAR.

José Alberto a déclaré, dans des propos accordés à la plateforme «DAZN» : « Peu nous importe ce qu'ils nous expliquent, au final je ne comprends pas pourquoi l'arbitre assistant vidéo intervient dans certains matchs et pas dans d'autres, et pourquoi il intervient dans certains cas et pas dans d'autres. C'est tout ce que je peux dire. »

Il a poursuivi : « Et de même que je dis cela, je dis aussi que la main qu'ils ont revue, et le penalty qu'ils nous ont accordé puis annulé, pour moi l'interprétation était correcte, car c'est là le rôle de l'arbitre assistant vidéo. »

Il a enchaîné : « Quant au premier penalty (celui de Mbappé), nous tous, en tant que suiveurs de football, voyons cette action et il ne s'est absolument rien passé. »

L'entraîneur a continué, furieux : « Au football, tu peux toucher le ballon, mais tu ne peux pas faire tomber quelqu'un au sol, ni l'agripper, mais tu peux le toucher, et c'est ce qui me surprend et m'inquiète. »

Il a poursuivi : « Il est clair que nous avons affronté un grand Real Madrid, un Real Madrid qui nous a dominés durant la première demi-heure et qui a été bien meilleur que nous, mais je pense que le premier but et cet incident de penalty ont tout décidé. »

Il a ajouté : « Je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas revu l'action avec la VAR. Parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas suffisante, ils estiment vraiment qu'elle n'est pas suffisante, et c'est ce qui me surprend, car nous avons vu, récemment, Mourinho dire en conférence de presse que si la VAR était en vacances, alors elle l'est peut-être aussi aujourd'hui. »

Mourinho avait critiqué la performance de la VAR lors du Clasico, en raison de la non-intervention sur l'action entre João Cancelo et Yan Diomande, estimant que l'action méritait l'expulsion du joueur du Barça.

Il avait déclaré : « L'arbitre a livré un match formidable, mais la VAR était endormie à la 60e minute, et elle aurait dû donner un carton rouge pour son intervention sur Diomande. »