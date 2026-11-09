Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP
Karim Malim
Traduit par

Il refuse l'offre de sauvetage : un candidat de premier plan sème le trouble dans les plans de Crystal Palace et guette l'opportunité de Manchester United

M. Carrick
P. Sage
T. Frank
S. Dyche
E. Howe
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
Crystal Palace vs Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Angleterre
France
Danemark

Porte fermée à Londres

Crystal Palace a subi un nouveau revers dans ses efforts pour redresser la barre, après qu'Eddie Howe a refusé une offre pour prendre les rênes techniques, éloignant ainsi l'un des principaux noms évoqués pour succéder au Français Pierre Sage, dans un contexte de résultats en berne et de dernière place au classement du championnat.

Selon le site français Foot Mercato, Crystal Palace s'apprête à se séparer de Sage pendant la trêve internationale, tout en étudiant plusieurs options pour le remplacer, au premier rang desquelles Thomas Frank, ancien entraîneur de Tottenham et de Brentford, aux côtés de Sean Dyche.

De son côté, le quotidien britannique The Sun a révélé qu'Eddie Howe a refusé une offre récente du club londonien, bien qu'il soit prêt à retrouver les terrains, après avoir quitté Newcastle United en juillet dernier, au terme de cinq années passées à la tête de son staff technique.

Le nom de l'entraîneur anglais, âgé de 48 ans, a également été associé à Manchester United, puisqu'il figure parmi les candidats pour prendre les commandes si la direction du club décidait de remplacer Michael Carrick.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google