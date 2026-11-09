Crystal Palace a subi un nouveau revers dans ses efforts pour redresser la barre, après qu'Eddie Howe a refusé une offre pour prendre les rênes techniques, éloignant ainsi l'un des principaux noms évoqués pour succéder au Français Pierre Sage, dans un contexte de résultats en berne et de dernière place au classement du championnat.

Selon le site français Foot Mercato, Crystal Palace s'apprête à se séparer de Sage pendant la trêve internationale, tout en étudiant plusieurs options pour le remplacer, au premier rang desquelles Thomas Frank, ancien entraîneur de Tottenham et de Brentford, aux côtés de Sean Dyche.

De son côté, le quotidien britannique The Sun a révélé qu'Eddie Howe a refusé une offre récente du club londonien, bien qu'il soit prêt à retrouver les terrains, après avoir quitté Newcastle United en juillet dernier, au terme de cinq années passées à la tête de son staff technique.

Le nom de l'entraîneur anglais, âgé de 48 ans, a également été associé à Manchester United, puisqu'il figure parmi les candidats pour prendre les commandes si la direction du club décidait de remplacer Michael Carrick.