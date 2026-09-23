Des rapports de presse ont dévoilé les détails de l'offre faramineuse présentée par le club saoudien d'Al-Ahli pour recruter Didier Deschamps, ancien sélectionneur de l'équipe de France, avant le début de la saison en cours.

Al-Ahli avait engagé le Néerlandais Marino Pušić pour diriger l'équipe cette saison, en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, après que son nom eut été associé à de nombreux entraîneurs de renommée mondiale, à l'image de Deschamps lui-même.

Le journal français L'Équipe a affirmé que Fabrice Bocquet, directeur général d'Al-Ahli, avait proposé à Deschamps de signer un contrat de trois ans, assorti d'un salaire de 10 millions d'euros.

Le journal a précisé que le conseil d'administration d'Al-Ahli, placé sous la tutelle du fonds public d'investissement saoudien, a finalement décidé de recruter Pušić.

Selon L'Équipe, l'entraîneur français ne semble pas pressé de revenir sur un banc au cours de la saison en cours, et pourrait s'accorder une pause jusqu'à la fin de la saison afin de passer davantage de temps avec sa famille, après 14 années consécutives à la tête des Bleus.

Mais dans le même temps, Deschamps n'a pas l'intention de reproduire l'expérience de son compatriote Zinédine Zidane, resté éloigné du terrain pendant 5 années complètes, entre sa dernière expérience sur le banc du Real Madrid et le moment où il lui a lui-même succédé à la tête de l'équipe de France.

Il est à noter qu'Al-Ahli souffre énormément sous la direction de Pušić depuis le début de la saison en cours, son dernier revers en date étant son élimination de la Coupe du monde des clubs dès les quarts de finale, après la défaite face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score de 1-2.