Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a exprimé sa fierté de compter neuf joueurs de son effectif parmi les finalistes de la Coupe du monde 2026, qualifiant cet événement d’« exploit historique » qui atteste de la force du club et de la valeur de ses joueurs sur la scène internationale.

« Avec une troisième Coupe du monde consécutive, nous sommes le club le plus représenté en finale, et plus encore dans cette finale particulièrement importante », a déclaré Cerezo lors d’une intervention avant le dîner annuel de l’équipe au restaurant « José María » à Ségovie.

Il a ajouté, selon le journal AS : « La présence de tous ces joueurs est très importante ; nous avons pratiquement toute notre équipe en finale de la Coupe du monde. Nous sommes heureux, fiers, et nous attendons ici nos champions. »

Interrogé sur la présence éventuelle de Julián Álvarez, il a simplement rappelé : « Que puis-je dire ? Julián est un joueur de l’Atlético de Madrid. »

Interrogé sur les déclarations de Juan Laporta, président du FC Barcelone, qui avait qualifié l’offre pour recruter Álvarez de « modeste », Cerezo a répondu avec fermeté : « Juan Laporta est un bon ami et un grand président, et il sait très bien, comme vous le savez vous aussi, où jouera Julián Álvarez l’année prochaine. »

Interrogé sur la nécessité pour Álvarez de présenter des excuses aux supporters après ses déclarations concernant son envie de partir, Cerezo a déclaré : « Nous commettons tous des erreurs. Il a fait une maladresse, comme cela m’est arrivé avec Jesús López. Dans la vie, à l’exception de certaines choses que vous connaissez, tout peut être pardonné. »

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Interrogé sur le transfert d’Alvarez et sur la fermeté supposée du club envers les formations étrangères, Cerezo a réaffirmé : « Je te le répète : Julián Álvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid et il restera un joueur de l’Atlético de Madrid. »

Concernant les autres dossiers de recrutement, il a affirmé : « Le club s’active pour attirer des joueurs de premier plan. On voit l’ampleur du travail accompli : nous avons déjà un effectif capable d’envoyer 10 ou 12 joueurs en finale de la prochaine Coupe du monde. Nous en sommes fiers. Nous possédons une équipe exceptionnelle, composée de champions du monde. »

Concernant l’avenir de l’entraîneur Diego Simeone, dont le contrat expire dans un an, Cerezo a affirmé

: « Combien d’années avons-nous passées avec Simeone ? Les contrats peuvent être éternels ou éphémères. Ici, c’est un contrat éternel. »

Interrogé sur la finale de la Ligue des champions 2027, programmée au stade Metropolitano, Cerezo a conclu : « Voyons si vous allez nous donner un petit coup de main pour que nous puissions disputer la finale dans notre stade cette année. Oui, nous avons besoin de votre aide. Il faut savoir jouer en dehors du terrain. C’est à vous de dire que l’équipe est très bonne, qu’elle joue bien même si elle perd, ce genre de choses que tout le monde fait au Real Madrid. »

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