Il rappelle Toni Kroos ! Niko Kovac n’avait encore jamais eu au BVB un joueur comme Joey Veerman

Pas de doute : ces dernières saisons non plus, le Borussia Dortmund n’a pas manqué de milieux centraux offensifs ou défensifs tout à fait aptes à tenir leur rang. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt et, jusqu’à la trêve hivernale de la saison passée, Pascal Groß sont des profils différents, mais ils ont tous leurs qualités. Ce qui les unit en revanche : l’entraîneur Niko Kovac ne semblait faire confiance à aucun d’entre eux pour véritablement construire le jeu de Dortmund dans l’axe.

On ne peut même pas vraiment leur en faire le reproche : Kovac a prouvé au cours de sa carrière d’entraîneur qu’il n’était, de manière générale, pas spécialement adepte d’une construction axiale et qu’il privilégiait, surtout sous la pression adverse, la passe rapide vers l’aile. Si l’on a attribué une certaine pauvreté créative au jeu du BVB la saison passée, cela tenait aussi au fait que les milieux centraux touchaient relativement rarement le ballon et que les joueurs de couloir pouvaient être serrés d’assez près sur les ailes.

Combien de ballons Joey Veerman a-t-il touchés pour le BVB contre Villarreal ?

Mais cet été, le BVB a recruté un joueur à qui même Kovac ne peut pas - ou ne veut pas - ôter l’idée de faire passer le jeu par l’axe. Car Joey Veerman ne demande pas seulement en permanence à ses coéquipiers de lui donner le ballon dans l’axe. Grâce à son impressionnante qualité de passe, à une intelligence de jeu non moins remarquable et à un sens du timing qui rappelle des métronomes comme Rodri, Toni Kroos ou Andrea Pirlo, il fait généralement de très bonnes choses avec les ballons qu’il reçoit.

S’il avait ainsi enfin apporté du calme et de la structure au jeu de Dortmund après son entrée lors de l’heureux succès 3-2 contre Hoffenheim en Bundesliga, il a endossé d’entrée, lors de la victoire 3-2 inutilement serrée sur la fin pour l’ouverture de la Ligue des champions contre Villarreal , le rôle d’un régisseur qui a rendu meilleurs les coéquipiers autour de lui. Felix Nmecha à ses côtés dans le double pivot, Marcel Sabitzer devant lui à gauche, Konstantinos Karetsas jusqu’à sa blessure puis Ethan Nwaneri devant lui à droite n’ont pas seulement souvent passé le ballon à Veerman, ils l’ont aussi récupéré de sa part dans des positions encore meilleures qu’auparavant.

Il a cumulé 99 ballons touchés contre Villarreal, ce qui est une valeur élevée même pour un milieu de terrain dont l’entraîneur ne s’appelle pas Niko Kovac et qui défend un style de jeu un peu plus dominateur que le coach du BVB. Sur ses 87 passes, 82 ont trouvé un coéquipier, et la variété des passes comme des destinataires a également impressionné. Veerman a pratiquement joué le ballon à tout le monde, depuis n’importe quelle position sur le terrain, y compris sous la pression adverse. Le fait que Veerman, comme son modèle Pirlo, ne soit ni le plus rapide ni le plus dynamique se remarque à peine quand, comme contre Villarreal, il perd très peu de ballons et réussit des passes intelligentes même sous pression.

Qu’a dit Niko Kovac au sujet de Joey Veerman ?

« Avec le ballon, il est vraiment très bon, c’est aussi pour cela que nous l’avons recruté, justement pour trouver des solutions dans ces situations serrées, quand la pression adverse devient si forte, malgré le peu d’espace », avait déjà salué Kovac au sujet du Néerlandais après le match contre Hoffenheim. Contre Villarreal, le roi des passes décisives de la saison écoulée en Eredivisie (14 offrandes) a été encore plus fort. Au plus tard après ce match, on comprend pourquoi Veerman, arrivé du PSV Eindhoven pour une indemnité de transfert d’environ 22 millions d’euros, avait déjà été désigné par certains experts comme le meilleur transfert de Bundesliga avant même le début de la saison.

S’il continue sur cette lancée, Joey Veerman pourrait à Dortmund non seulement être le joueur que le Borussia Dortmund recherchait et celui qui donne au BVB ce qui lui a tant manqué ces derniers temps, il pourrait aussi être celui qui guérit Niko Kovac de sa phobie latente de l’axe. Ce qui serait peut-être une meilleure nouvelle encore.



