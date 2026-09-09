Il n’y a aucun doute : ces dernières saisons non plus, le Borussia Dortmund ne manquait pas de milieux centraux offensifs comme défensifs tout à fait valables. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt et, jusqu’à la trêve hivernale passée, Pascal Groß sont des profils différents, mais ils ont tous leurs qualités. Ce qui les unit en revanche : l’entraîneur Niko Kovac ne semblait visiblement faire confiance à aucun d’entre eux pour véritablement lancer le jeu de Dortmund dans l’axe.

On ne peut même pas vraiment leur en faire le reproche : Kovac a prouvé au cours de sa carrière d’entraîneur qu’il n’était, de manière générale, pas particulièrement adepte d’une construction axiale du jeu et qu’il préfère, surtout sous la pression adverse, la passe rapide vers l’aile. Si le jeu du BVB a été jugé d’une certaine pauvreté créative la saison passée, c’est aussi parce que les milieux centraux touchaient relativement peu le ballon et que les joueurs de couloir pouvaient être serrés d’assez près sur les ailes.

Combien de ballons Joey Veerman a-t-il touchés pour le BVB contre Villarreal ?

Cet été, en revanche, le BVB a recruté un joueur à qui même Kovac ne peut pas - ou ne veut pas - enlever cette envie de faire passer le jeu par l’axe. Car Joey Veerman ne demande pas seulement en permanence à ses coéquipiers de lui donner le ballon dans l’axe. Grâce à son impressionnante qualité de passe, à une intelligence de jeu tout aussi remarquable et à un sens du timing qui rappelle des métronomes comme Rodri, Toni Kroos ou Andrea Pirlo, il fait le plus souvent de très bonnes choses avec les ballons qu’il reçoit.

Déjà lors de la victoire chanceuse 3-2 contre Hoffenheim en Bundesliga, il avait enfin apporté du calme et de la structure au jeu de Dortmund après son entrée en jeu ; lors du 3-2 inutilement serré en fin de match pour l’ouverture de la Ligue des champions contre le FC Villarreal, il a d’emblée endossé le rôle de régisseur, rendant meilleurs les joueurs autour de lui. Felix Nmecha à ses côtés dans le double pivot, Marcel Sabitzer devant lui à gauche, Konstantinos Karetsas jusqu’à sa blessure puis Ethan Nwaneri devant lui à droite ne lui ont pas seulement souvent donné le ballon : ils l’ont aussi récupéré de sa part dans des positions encore meilleures qu’auparavant.

Il a cumulé 99 ballons touchés contre Villarreal, ce qui constitue une très belle valeur, même pour un milieu de terrain dont l’entraîneur ne s’appelle pas Niko Kovac et qui défend un style de jeu un peu plus dominant que le coach du BVB. Sur ses 87 passes, 82 ont trouvé un coéquipier ; la variété des passes et des destinataires a également impressionné. Veerman a pratiquement joué le ballon à tout le monde, à chaque position du terrain - et ce, même sous la pression adverse. Le fait que Veerman, à l’image de son modèle Pirlo, ne soit ni le plus rapide ni le plus dynamique se remarque à peine lorsqu’il perd si peu de ballons, comme contre Villarreal, et qu’il continue à jouer des passes intelligentes sous pression.

Qu’a dit Niko Kovac à propos de Joey Veerman ?

« Avec le ballon, il est vraiment très fort, c’est aussi pour cela que nous l’avons recruté, justement pour trouver des solutions dans ces situations serrées, quand la pression de l’adversaire devient si forte, malgré les petits espaces », avait déjà salué Kovac à propos du Néerlandais après le match contre Hoffenheim. Contre Villarreal, le roi des passes décisives de la saison écoulée en Eredivisie (14 passes décisives) a été encore plus fort. Au plus tard après ce match, on comprend pourquoi Veerman, arrivé du PSV Eindhoven pour une indemnité de transfert d’environ 22 millions d’euros, avait déjà été qualifié par certains experts de meilleur transfert de Bundesliga avant même le début de la saison.

S’il continue ainsi, Joey Veerman pourrait non seulement être à Dortmund le joueur que le Borussia Dortmund recherchait et celui qui donne au BVB ce qui lui a cruellement manqué ces derniers temps - il pourrait aussi être le joueur qui guérira Niko Kovac de sa phobie latente de l’axe. Ce qui serait peut-être une nouvelle encore meilleure.



