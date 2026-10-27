Le journaliste colombien Patxi Andrade a suscité une large polémique après avoir dévoilé ses choix dans le vote du Ballon d'Or 2026, avant de franchir un pas qui a accentué les interrogations autour de sa liste, en supprimant la publication dans laquelle il avait révélé son vote sur son compte de la plateforme X.

La liste a provoqué de vives réactions dans les médias sportifs, en raison du classement de plusieurs stars de premier plan, mais aussi de la présence de noms inattendus parmi les dix meilleurs joueurs du monde, ce qui a ouvert le débat sur les critères de sélection retenus par le représentant de la Colombie au sein du comité de vote.

Selon le site français « Foot Mercato », le choix de l'attaquant mexicain Julián Quiñones dans la liste, aux côtés du classement de Luis Díaz et de Willian Pacho, a constitué l'un des points les plus critiqués, tandis que le classement de Lamine Yamal a attiré l'attention après qu'il s'est retrouvé en dehors des trois premières places.

Kane en tête et Messi devant Yamal

Andrade a choisi l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane à la première place, lui accordant 15 points, Rodri arrivant deuxième avec 12 points, puis Kylian Mbappé troisième avec 10 points.

Lionel Messi a occupé la quatrième place avec 8 points, devançant Lamine Yamal, cinquième avec 7 points, puis Erling Haaland sixième, et Ousmane Dembélé, tenant du titre de la précédente édition, à la septième place.

Luis Díaz s'est classé huitième, suivi de Willian Pacho neuvième, tandis que Julián Quiñones a complété la liste des dix premiers à la dixième place.

D'après « Foot Mercato », la polémique s'est amplifiée après qu'Andrade a supprimé la publication dans laquelle il avait révélé ses choix, sans fournir d'explication publique documentée quant à cette décision de suppression jusqu'au moment de la publication du rapport.







