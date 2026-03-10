« Il préférait ma femme à moi », Jesé Rodriguez lâche une bombe sur Nasser Al-Khelaïfi.

Avec des moyens financiers apparemment illimités au Parc des Princes, grâce aux milliardaires qataris propriétaires, les stars du PSG ne reçoivent pas toujours le respect qu'elles méritent. Jesé estime que ce fut son cas après son transfert du Real Madrid en 2016.

Expliquant son choix à Mowlihawk : « Si je l’avais voulu, j’aurais pu rester à Madrid, mais l’opportunité de rejoindre le PSG s’est présentée. Je ne jouais pas beaucoup, alors j’ai pensé qu’aller à Paris me permettrait d’avoir plus de temps de jeu. De plus, Unai Emery était l’entraîneur à l’époque, et c’est lui qui m’a convoqué. Le Real Madrid a fait plusieurs transferts, et avec l’envie de jouer l’Euro, je me suis senti obligé de saisir cette opportunité. J’étais si près d’intégrer l’équipe du Brésil pour la Coupe du Monde, mais des blessures m’en ont empêché.

« Ils ont amélioré mon contrat et m’ont offert un salaire nettement supérieur. Et sachant qu’à Madrid, on était payés tous les six mois, c’était une belle somme. Je me souviens encore de la première fois où j’ai vu un million sur mon compte ; Je me suis dit : « Waouh, c'est ça qu'on gagne à marquer des buts ? »

Poursuivant sur son expérience décevante au Paris Saint-Germain, Jesé, formé au club, a ajouté – l'attitude d'Al-Khelaifi étant remise en question : « J'ai été très mal traité là-bas, et ça m'a fait comprendre que le Real Madrid est le meilleur club du monde. J'ai fait mes débuts au PSG en offrant la passe décisive de la victoire dès mon premier match, mais j'ai ensuite été mis à l'écart pendant deux mois à cause d'une appendicite. À l'arrivée de l'hiver, on m'a annoncé que je devais partir. J'ai fait part à Unai Emery de mon sentiment d'avoir été trahi.

« Le président ne voulait même pas me voir. Je ne sais pas s'il préférait ma femme à moi. Ils n'ont donné aucune explication. On pouvait gagner beaucoup d'argent, mais le traitement était décourageant. J'ai réalisé là-bas que le Real Madrid est le meilleur en tout. J'avais l'impression d'avoir affaire à un milliardaire qui traite ses joueurs comme de simples pions. »