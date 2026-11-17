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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a révélé avoir tenté de faire venir Marc-Andre ter Stegen à Liverpool lorsqu’il était en poste à Anfield. Malgré l’admiration de Klopp pour les qualités exceptionnelles du gardien, celui-ci a finalement choisi de rester à Barcelone plutôt que de rejoindre la Premier League.

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Klopp se confie après la large victoire contre les Pays-Bas

Le sélectionneur de l’Allemagne a fait cette révélation inattendue sur le marché des transferts devant les journalistes, après la victoire écrasante de son équipe contre les Pays-Bas de Xavi. Ter Stegen a disputé les 90 minutes de ce large succès et a reçu les éloges de son sélectionneur après la rencontre.

Klopp a pris ses fonctions à Anfield en octobre 2015, environ un an après le transfert de Ter Stegen du Borussia Mönchengladbach à Barcelone pour 12 millions d’euros. L’ancien entraîneur de Liverpool a tenté de recruter le gardien alors que celui-ci s’était déjà installé en Catalogne, mais son arrivée en Premier League ne s’est jamais concrétisée.

Ce qu’ont dit Klopp et Ter Stegen de l’intérêt de Liverpool

S’adressant aux médias après le match contre les Pays-Bas, Klopp a expliqué pourquoi il n’était pas parvenu à attirer le gardien à Liverpool.

« J’ai toujours considéré qu’il était un gardien exceptionnel et je voulais le faire venir à Liverpool, mais il préférait Barcelone », a déclaré Klopp, cité par Mundo Deportivo. Avec l’humour qui le caractérise, le technicien allemand a ajouté : « Je ne lui en veux pas. »

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Ter Stegen avait déjà évoqué ces premiers échanges, qui ont eu lieu lorsque Klopp entraînait en Angleterre, en confirmant que les discussions n’avaient jamais dépassé un stade préliminaire. « Disons simplement qu’il était l’entraîneur là-bas à l’époque », avait indiqué le gardien. « Nous n’avons eu que quelques discussions initiales, mais aucun de nous deux n’a finalement donné suite. »

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Un nouvel élan en club et en sélection

Les éloges publics de Klopp viennent couronner un remarquable rebond pour Ter Stegen après une période difficile dans sa carrière. Bien qu’il ait été pendant des années le gardien titulaire incontesté de Barcelone, il a passé une grande partie de sa carrière internationale derrière Manuel Neuer , au risque de prendre sa retraite sans jamais obtenir la place de titulaire avec l’Allemagne.

Un prêt à l’Ajax a aidé le gardien expérimenté à retrouver son meilleur niveau en club. Désormais en réussite à Amsterdam, Ter Stegen s’est enfin imposé comme le numéro 1 habituel de l’Allemagne sous les ordres de Klopp.

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Barcelone envisage un départ cet été malgré le prêt à l’Ajax

Bien que le prêt de Ter Stegen à l’Ajax coure jusqu’en 2027, son retour dans l’effectif du Camp Nou paraît de moins en moins probable. Joan Garcia s’est solidement installé comme gardien titulaire de Barcelone, avec Dominik Livakovic comme doublure fiable.

Barcelone a autorisé le départ temporaire de son ancien capitaine pour lui permettre de redorer sa réputation sur la scène européenne, une stratégie qui a porté ses fruits ces derniers mois. Toujours soumis à des contraintes financières, le club catalan entend se séparer définitivement de Ter Stegen cet été afin de réaliser un bénéfice et d’alléger sa masse salariale.