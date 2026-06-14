Un mathématicien allemand, déjà auteur de trois prédictions exactes concernant les vainqueurs des trois dernières Coupes du monde, a dévoilé ses pronostics pour l’édition 2026.

Selon le journal britannique The Sun, Joachim Clement, mathématicien allemand résidant au Royaume-Uni, s’appuie sur plusieurs critères pour désigner le futur champion du monde et ses pronostics se sont déjà révélés exacts lors des trois dernières éditions.

Dans une interview accordée à la chaîne CBS, il a déclaré : « Si votre pays compte une population plus importante, vous disposez d’un vivier de talents plus vaste dont vous pouvez tirer parti. »

Il souligne ensuite l’importance du climat : « Il faut pouvoir jouer au football toute l’année ; si le temps est trop chaud ou trop froid, on ne peut pas jouer, ce qui constitue un désavantage naturel. »

Troisièmement, il souligne l’importance d’un vivier de talents bien formé : « Il ne suffit pas d’avoir un grand nombre de joueurs, il faut aussi des écoles, des terrains d’entraînement et d’autres infrastructures pour les former et en faire des joueurs de classe mondiale. »

Enfin, le quatrième critère est le classement FIFA, « afin d’identifier les sélections qui disposent actuellement d’une bonne génération de joueurs », précise-t-il.

Interrogé sur son pronostic pour 2026, Clément répond : « J’ai opté pour une équipe qui n’est pas favorite cette fois-ci. Les Pays-Bas sont l’un de ces sélections qui dépassent régulièrement les attentes. »

Il reconnaît toutefois que « les grandes nations du football comme le Brésil, l’Argentine, l’Allemagne, la France ou l’Espagne restent évidemment favorites ».

Avant d’ajouter : « Mais il y a des équipes qui surpassent constamment leurs adversaires alors qu’elles ne devraient pas être aussi fortes, et l’une d’entre elles est les Pays-Bas. »

« Ils n’ont pas encore remporté la Coupe du monde, mais ils ont déjà disputé trois finales, ce qui atteste de la culture et de la méthode qu’ils appliquent pour former les talents. »

« Ils ne possèdent pas de véritable star à la Messi, mais leur effectif affiche un niveau de performance très homogène. »

Et de conclure : « Ils n’ont pas de véritable point faible. De plus, ils possèdent une défense très solide. Dans le football, plus que dans la plupart des autres sports, l’adage “l’attaque marque les buts, mais la défense remporte les titres” se vérifie presque toujours. »

Les hommes de Ronald Koeman entameront leur parcours ce soir face au Japon, au stade de Dallas, avant d’affronter la Suède et la Tunisie dans un groupe qui s’annonce indécis.