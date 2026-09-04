L’homme de 71 ans part du principe que le nom de Sané ne figurera pas sur la liste du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp lorsque celui-ci dévoilera, le 17 septembre, sa première liste du DFB pour les prochaines rencontres de Ligue des nations.

Sur Sport1, Neururer a déclaré : « Kloppo va se baser sur le principe de performance. J’adore ce joueur, ce type de joueur. Il pourrait jouer d’égal à égal avec Messi. Mais : quand l’a-t-il montré pour la dernière fois ? »

Sané a eu suffisamment de temps et d’opportunités, a-t-il souligné. « Je ne crois pas qu’il soit capable, à Galatasaray, d’enchaîner les performances au point que Jürgen Klopp fasse appel à lui. Le temps est malheureusement écoulé et je ne pense pas qu’il revienne », a ajouté Neururer.

Sa prédiction a d’ailleurs une résonance très actuelle. Car chez le champion de Turquie, Sané a perdu sa place de titulaire sur l’aile droite, ce qui aurait aussi provoqué de l’agitation ces derniers jours.

Jusqu’ici, le parcours de Sané en équipe d’Allemagne a ressemblé à des montagnes russes depuis ses débuts à l’automne 2015. Le joueur de 30 ans a disputé jusqu’à présent 80 sélections, au cours desquelles il a inscrit 18 buts. Sous le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann, Sané n’a un temps plus été convoqué, avant que l’ex-sélectionneur ne le rappelle finalement et n’en fasse un titulaire lors de la Coupe du monde ratée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Comme beaucoup d’autres joueurs allemands, Sané a toutefois déçu lors de la phase finale, qui s’est soldée par une élimination embarrassante en seizièmes de finale contre le Paraguay.

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Peter Neururer voit un avenir au DFB pour Leon Goretzka

Alors que Neururer se montre donc sceptique au sujet de Sané, il croit à la poursuite de la carrière au DFB de son ancien coéquipier au Bayern, Leon Goretzka. Le joueur de 31 ans a très peu joué lors du Mondial et a ensuite fait les gros titres en raison de son prétendu isolement vis-à-vis de l’équipe et de son fait de s’être dérobé lors de la séance de tirs au but contre le Paraguay.

Neururer est toutefois persuadé que le milieu axial va briller après son transfert libre en Premier League à Aston Villa. Au Bayern, Goretzka n’a certes « plus joué que sporadiquement » à la fin, mais : « Je suis convaincu que si Leon reste en bonne santé, il apportera ses performances à Aston Villa. Cette performance qu’il peut produire devrait être suffisante pour revenir (en équipe nationale ; NDLR). »