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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp, a révélé avoir adapté sa composition à celle de la Serbie pour le match de Ligue des nations disputé à l’extérieur.

À Belgrade, Klopp a créé la surprise en titularisant Jonathan Tah et Malick Thiaw en défense centrale, plutôt que Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund. Ce dernier, gaucher, était habituellement titulaire dans la défense à quatre, déjà sous le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann. Le sélectionneur a donné une explication surprenante à son choix. « Nous nous attendons à de très longs ballons », a déclaré Klopp sur RTL.

Il a ajouté : « Ils alignent maintenant aussi Milinkovic-Savic, le gardien, qui pourrait même envoyer le ballon hors du stade d’ici. » Le sélectionneur serbe Veljko Paunovic avait choisi le gardien de Naples plutôt que Djordje Petrovic, de Bournemouth. Milinkovic-Savic s’était fait remarquer par la puissance de sa frappe en décembre 2025 : lors de la séance de tirs au but du huitième de finale de la Coupe d’Italie contre Cagliari, il avait lui-même tiré et envoyé le ballon dans les filets à 130 km/h.

« Le petit avantage de Tah et Thiaw, c’est la lutte pour le premier ballon », a expliqué Klopp vendredi. Il s’attendait à de nombreux longs dégagements des défenseurs serbes ou de leur gardien. C’est en conséquence qu’il avait composé son équipe, laissant dans un premier temps Schlotterbeck sur le banc. « La décision a été serrée », a déclaré Klopp.

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Schlotterbeck compte jusqu’ici 30 sélections avec l’Allemagne (1 but). Lors de la Coupe du monde l’été dernier, il avait subi une déchirure du ligament interne de la cheville au cours du deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire. Il avait récemment manqué les matches de Ligue des nations contre la Serbie et la Grèce en raison d’une autre blessure à la cheville.