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L’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright s’est interrogé sur la décision de Chelsea de se séparer de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson, auteur de débuts prolifiques à Aston Villa, un rival en Premier League. Le buteur de 25 ans a déjà inscrit sept buts en 11 matches depuis son transfert définitif dans les Midlands cet été, pour 65 millions de livres sterling.

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L’attaquant sénégalais s’épanouit sous les ordres d’Emery

Jackson a rapidement retrouvé son efficacité à Villa Park après avoir retrouvé Unai Emery, son ancien entraîneur à Villarreal, avant le début de la saison en cours. Déjà buteur lors de trois matches consécutifs plus tôt cette saison, l’attaquant a inscrit un doublé décisif lors de la victoire du week-end dernier face à Manchester City, leader de la Premier League. Cette forme éclatante soulève aussitôt une question : pourquoi les dirigeants de Chelsea ont-ils autorisé son départ chez un concurrent direct en championnat ?

Les consultants saluent le renouveau de l’attaquant à Villa

Si l’international sénégalais a été parfois critiqué pour son manque de réalisme pendant son passage dans l’ouest de Londres, ses déplacements et sa présence physique ont régulièrement posé des problèmes aux défenses de Premier League. Maintenant qu’il marque régulièrement à Villa, son sang-froid accru dans la surface de réparation a attiré l’attention de plusieurs observateurs de premier plan.

Évoquant le retour en forme du joueur de 25 ans dans The Overlap, Gary Neville, ancien défenseur de Manchester United, a déclaré : « Nicolas Jackson est-il le joueur qui a le plus progressé en Premier League ? J’ai toujours pensé qu’il serait une bonne recrue pour un club, parce qu’il est difficile à contenir. Je détesterais jouer contre lui. Je l’aime bien. »

Partageant l’avis de Neville dans la même émission, Wright, ancien attaquant d’Arsenal et de l’Angleterre, a ajouté : « Je suis ravi pour lui.

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« Quand on le regardait jouer à Chelsea, oui, il ratait des occasions, mais tout le reste dans son jeu... Ses appels, sa façon de jouer dans le dos des défenseurs, sa qualité de toucher de balle... On savait que s’il commençait simplement à marquer quelques buts, tout irait bien pour lui.

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« Maintenant qu’il a marqué quelques buts, on voit vraiment qu’il a pris confiance. Il pourrait enchaîner les bonnes performances à Villa. C’est à lui de décider jusqu’où il ira. »

Un prêt au Bayern avant le transfert à Villa

Chelsea avait recruté Jackson à Villarreal en 2023 et sa première saison à Stamford Bridge, conclue avec 17 buts toutes compétitions confondues, avait été encourageante. Son rendement a toutefois baissé lors de la saison 2024-25, poussant Chelsea à le prêter au Bayern Munich la saison dernière.

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Le champion d’Allemagne a versé une indemnité de prêt de 14 millions de livres sterling et accepté une obligation d’achat définitif de 56 millions de livres sterling si l’attaquant atteignait certains seuils de performance, dont un nombre déterminé d’apparitions. Principalement cantonné au rôle de doublure de Harry Kane, capitaine de l’Angleterre et tout juste sacré Ballon d’Or, Jackson n’a pas rempli ces conditions et est revenu dans l’ouest de Londres cet été. La présence de Joao Pedro à Stamford Bridge compliquant son retour dans le onze de départ, Chelsea a finalement approuvé son transfert à Villa pour 65 millions de livres sterling.

Une blessure en attaque réduit les options de Chelsea

La période faste de Jackson à Villa tombe mal pour Chelsea : l’attaquant titulaire Pedro a été écarté des terrains sur blessure après un début de saison prometteur, marqué par cinq buts lors de ses six premiers matches. Déjà absent lors de deux rencontres, dont la défaite de mercredi face à Liverpool en huitièmes de finale de la Carabao Cup, le Brésilien reste indisponible pour la réception samedi de United, en difficulté. De son côté, Jackson tentera de prolonger sa série de matches avec un but pour Villa.