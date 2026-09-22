Un rapport de presse a révélé, ce mardi, le véritable embarras du footballeur le plus riche du monde, désormais sans club.

Le journal « Marca » a indiqué que Faiq Bolkiah, considéré comme le footballeur le plus riche du monde, se retrouve sans équipe après l'expiration de son contrat avec le club de Ratchaburi, qui évolue dans le championnat thaïlandais.

Bolkiah, membre de la famille royale de Brunei, est né aux États-Unis. Dans les catégories de jeunes et d'espoirs, il a joué à Chelsea, Southampton et Leicester City, avant de rejoindre le Portugal par la porte du club de Maritimo.

Le journal a souligné que Bolkiah, âgé de 28 ans, a disputé 6 matchs avec la sélection de Brunei, dont il est le capitaine.

La fortune nette de Faiq Bolkiah dépasse les 18,698 milliards d'euros, car il est le neveu du sultan de Brunei.

Il est né le 9 mai 1998 à Los Angeles, en Californie, et est le fils du prince Jefri Bolkiah. Il a une sœur jumelle prénommée Kiana, ainsi qu'au moins 15 demi-frères et demi-sœurs du côté de son père. Il possède la nationalité brunéienne ainsi que la nationalité américaine, et a fait ses études au Royaume-Uni.

Faiq Bolkiah se retrouve désormais sans équipe après l'expiration de son contrat avec le club de football de Ratchaburi, qui évolue dans le championnat thaïlandais, n'ayant signé avec aucun club lors du dernier mercato estival.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.



