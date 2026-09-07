Un rapport de presse a révélé, ce lundi, des informations concernant Eric Garcia, le joueur du Barça, qui a quitté le match face à Valence, hier dimanche, sur blessure.

Garcia s'est blessé après un contact avec Rodri, et le défenseur central du Barça n'a pas pu continuer à jouer, poussant le staff technique à décider de le remplacer par Jules Koundé.

Cette blessure a rappelé les précédents ennuis de Garcia avec des blessures au nez, après qu'il eut subi une fracture la saison dernière et fut contraint de disputer plusieurs matches en portant un masque pour protéger son nez.

De son côté, le journal «Sport» a indiqué que les responsables du Barça ont éprouvé un soulagement après les premiers examens auxquels Garcia s'est soumis.

Malgré le pessimisme initial, Garcia n'a pas souffert d'une fracture du nez ; le joueur polyvalent de 25 ans s'est même entraîné ce lundi à la Cité sportive en portant un masque, et son retour est attendu face à Levante dimanche prochain, sachant qu'il est suspendu pour le match de Ligue des champions contre le Feyenoord.

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Eric Garcia, qui a été titulaire lors de trois des quatre premiers matches du Barça cette saison, devançant Koundé au poste d'arrière droit, s'est cogné la tête contre Rodri lors d'un corner de l'équipe de Hansi Flick.

Le défenseur catalan a immédiatement quitté le terrain, visiblement gêné.

Bien que les premiers signes n'aient pas été encourageants, les examens médicaux ont écarté une blessure grave, ce qui permet à l'entraîneur allemand de compter sur Eric Garcia lors du match du Barça face à Levante dimanche prochain.

Le champion du monde portera un masque de protection pour prévenir tout dommage supplémentaire, comme il l'avait fait la saison dernière.

De fait, Garcia s'est entraîné en le portant ce lundi à la Cité sportive.

Eric Garcia ne participera pas au match d'ouverture du Barça en Ligue des champions face au Feyenoord au Camp Nou.

Le joueur, formé à l'académie du Barça, a reçu un carton rouge lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, après avoir fauché Sørloth alors que celui-ci se présentait seul devant le but, face à Joan Garcia.