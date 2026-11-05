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Enzo Maresca a couvert d’éloges Erling Haaland après que l’attaquant norvégien a arraché une victoire 3-2 face au RB Leipzig en Ligue des champions. Malgré une soirée discrète dans le jeu, il a répondu présent au moment décisif pour permettre au club de Premier League de repartir d’Allemagne avec les trois points.

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Haaland prouve une nouvelle fois sa valeur

L’attaquant vedette de City a montré exactement pourquoi il est considéré comme le meilleur finisseur du monde lors d’une soirée européenne tendue en Allemagne. Resté largement en retrait pendant une bonne partie de la rencontre, Haaland n’a eu besoin que de 13 touches de balle pour marquer de son empreinte le match, concluant en renard des surfaces au second poteau pour assurer les trois points. L’action décisive est née du remarquable jeu de jambes d’Elliot Anderson, dont la créativité a permis au Norvégien de faire une nouvelle fois parler son instinct de buteur.

Après le coup de sifflet final, Maresca a souligné que la capacité de l’attaquant à rester mentalement dans le match était la clé de sa réussite. « J’ai dit hier qu’il était toujours important qu’Erling reste dans le match », a expliqué l’entraîneur sur le site officiel du club. L’entraîneur italien s’est réjoui de voir plusieurs joueurs marquer, même si l’efficacité a parfois fait défaut. « Nous savons qu’il peut nous aider et marquer à tout moment. Ce soir, d’autres joueurs ont aussi marqué, et nous nous sommes créé tellement d’occasions que nous avons malheureusement manquées. Je suis très heureux qu’il ait marqué. Heureux pour lui. C’est toujours agréable de gagner et d’être capitaine. »

Maresca voit encore une marge de progression

Si cette victoire a donné un élan important à l’équipe, Haaland lui-même a reconnu que le groupe disposait encore d’une grande marge de progression. Un sentiment largement partagé par son entraîneur, qui estime que l’équipe traverse encore une phase de transition depuis son arrivée. Maresca est convaincu que ce Manchester City peut atteindre un niveau bien supérieur à celui affiché à la Red Bull Arena, à condition de renforcer sa vigilance défensive.

« Pouvons-nous faire mieux ? Absolument, sans aucun doute. C’est pour cela que je suis si heureux et si confiant, parce que je vois que nous pouvons faire beaucoup mieux », a déclaré Maresca. Il a appelé à la patience alors qu’il continue de mettre en place sa philosophie à l’entraînement. « Pour moi, c’est normal, parce que nous avons commencé il y a seulement quatre mois. Cela ne se fait pas automatiquement. Il faut du temps pour travailler ensemble. C’est pour cela que je suis si heureux et si confiant : je vois que nous pouvons progresser dans de nombreux domaines, d’autant que je pense que les deux buts [de Leipzig] sont assez bêtes et que nous pouvons les éviter. »

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Les fragilités défensives restent préoccupantes

La principale source de frustration du staff de City tenait à la manière dont les buts ont été encaissés. Malgré sa domination dans la possession et les nombreuses occasions créées, le champion de Premier League s’est montré vulnérable dans les phases de transition. Maresca a insisté sur la nécessité d’éliminer les erreurs défensives observées en Allemagne si le club veut viser les plus grands titres cette saison. Le manque de concentration à des moments clés a failli coûter cher à City face à une équipe de Leipzig efficace en contre-attaque.

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« Nous nous créons beaucoup d’occasions à chaque match depuis le premier jour. Mais nous devons éviter d’encaisser des buts bêtes. Nous devons comprendre. Analyser. Revoir certaines choses. J’ai passé une saison ici il y a trois ans, mais je suis nouveau ici. Je dois apprendre à connaître les joueurs, et ils doivent apprendre à me connaître. Cela fait quatre mois que nous sommes ensemble. C’est pour cela que je suis si heureux et si confiant : avec si peu de temps passé ensemble, nous ne pouvons que progresser », a déclaré l’entraîneur.

Une victoire précieuse en Allemagne

Au bout du compte, prendre les trois points dans un stade aussi hostile que celui de Leipzig n’a rien d’anodin. Maresca a reconnu la difficulté de la tâche, soulignant que les équipes allemandes sont réputées pour leur résistance à domicile. « Mais je suis heureux de prendre les trois points, parce qu’un déplacement en Ligue des champions, en Allemagne, est toujours difficile », a conclu Maresca.

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Alors que City prépare ses prochaines échéances nationales, l’attention se portera sans aucun doute sur la recherche d’un équilibre entre sa créativité offensive et une défense plus solide. La mise en place des idées de Maresca est encore en cours, mais l’entraîneur reste optimiste : le temps et le travail à l’entraînement devraient permettre à Manchester City d’afficher un visage plus abouti dans les mois à venir.