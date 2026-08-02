



Borussia Mönchengladbach se prépare au bord du Tegernsee pour la nouvelle saison de Bundesliga. L’international américain Giovanni Reyna n’est pas du voyage. L’ancien super talent a été dispensé afin de mener des discussions avec « un autre club ».

C’est ce qu’a indiqué le club de Gladbach dans un communiqué. Selon certaines informations, cet autre club serait le Racing Strasbourg. Reyna, qui a inscrit le dernier but lors de la victoire 4-1 contre le Paraguay en ouverture de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, semble donc prendre la direction de la France après la Bundesliga.

Le milieu de terrain, qui n’a toujours que 23 ans, est arrivé en 2019 chez les jeunes du Borussia Dortmund et a fêté ses débuts en Bundesliga un an plus tard. « Ce gamin est sacrément bon. Il aurait pu signer dans n’importe quel club du monde, mais au final il a choisi le Borussia Dortmund », avait alors déclaré Sebastian Geppert, récemment devenu adjoint d’Edin Terzic à l’Athletic Bilbao et longtemps entraîneur de jeunes au BVB, dans des propos relayés à l’époque par Transfermarkt.

Reyna a bien disputé 105 matches chez les professionnels du BVB jusqu’en 2025, mais il n’est jamais parvenu à véritablement exploser, notamment en raison de nombreuses blessures. Après avoir passé la seconde moitié de saison 2024 en prêt à Nottingham Forest et sans réussir ensuite à s’imposer de nouveau au BVB, il a rejoint l’été dernier le Borussia Mönchengladbach pour quatre millions d’euros.

Combien de matches Giovanni Reyna a-t-il disputés avec le Borussia Mönchengladbach ?

Sur les bords du Rhin inférieur, il a certes disputé 19 matches de Bundesliga, mais n’a joué aucune rencontre en intégralité.

Il peut donc désormais tenter un nouveau départ dans un nouveau championnat.

Mönchengladbach serait prêt à vendre Reyna contre une faible indemnité de transfert. Chez les Français, huitièmes de la dernière saison de Ligue 1, Reyna rejoindrait une attaque joueuse articulée autour de l’international paraguayen Julio Enciso, dans laquelle il pourrait tout à fait faire valoir ses qualités.



