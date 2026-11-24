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Florian Wirtz a révélé que Jurgen Klopp lui donnait régulièrement des conseils pour réussir à Liverpool. Le meneur de jeu allemand, qui estime traverser sa meilleure période depuis son arrivée à Anfield, explique que son compatriote « a adoré son passage ici » et lui transmet ce qu’il a appris, alors que Liverpool se prépare à affronter le Club Bruges mercredi soir en Ligue des champions.

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Klopp transmet son expérience de Liverpool

Wirtz s’est confié sur ses échanges avec Klopp et a révélé que l’ancien entraîneur de Liverpool l’aidait à faire sa place à Anfield. Lors de la conférence de presse de Liverpool avant le match, en Belgique, il a expliqué que tous deux « parlent toujours de Liverpool », comme le rapporte le Liverpool Echo.

« Il me dit tout le temps qu’il a adoré son passage ici, que les gens l’aiment ici, et il essaie de me donner des conseils pour réussir ici, puisqu’il a montré comment faire, a déclaré Wirtz. C’est vraiment bien qu’il connaisse si bien ce club. »

« De petites choses, plus personnelles »

Wirtz a expliqué que Klopp, dont le passage à Liverpool a été le plus long de sa carrière d’entraîneur, lui donnait des conseils personnels plutôt que tactiques. « Il peut me donner de bons conseils. Ce sont toujours de petites choses. Des choses plus personnelles », a-t-il indiqué.

« Mais il dit du bien du club, de la région, des gens d’ici, et c’est utile d’entendre quelqu’un qui a vécu cela pendant longtemps. C’est un bon sujet de conversation. » Klopp a passé près de neuf ans à Anfield, remportant la Premier League et la Ligue des champions.

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Sa meilleure période depuis son arrivée à Anfield

Wirtz s’épanouit désormais après une première saison difficile et s’est illustré lors de la large victoire 4-0 contre Manchester United dimanche. « Je dirais probablement que je suis dans ma meilleure forme depuis mon arrivée à Liverpool », a-t-il déclaré, attribuant ses progrès à une meilleure condition physique et à une meilleure compréhension du football anglais.

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Il a également salué Andoni Iraola : « Il me ramène à un niveau qui était peut-être le mien il y a deux ans, quand je jouais vraiment bien au football. » Iraola, qui l’a félicité après la victoire contre United , a déclaré que Wirtz « comprend très bien le jeu ».

Le Club Bruges avant le derby de la Mersey

Liverpool se déplace chez le Club Bruges mercredi avec neuf points, autant que l’équipe belge, avant le derby de la Mersey dimanche sur le terrain d’Everton.

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« Nous ne devons pas commettre l’erreur de les sous-estimer, a prévenu Wirtz. C’est une bonne équipe, avec de bons joueurs et des ailiers rapides, donc elle peut toujours être dangereuse. »