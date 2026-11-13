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Le directeur technique de l’Ajax Amsterdam, Jordi Cruijff, est particulièrement séduit par le recrutement du gardien Marc-Andre ter Stegen.

« Ter Stegen peut jouer où il veut, mais il a tout de même l’ambition de jouer à l’Ajax », déclare Cruijff, cité par Ajax Showtime. « Ce sont de belles recrues. »

L’Ajax a obtenu le prêt de ter Stegen jusqu’à la fin de la saison en cours auprès du FC Barcelone, où le gardien international allemand est sous contrat jusqu’en 2028. Début août, le grand club néerlandais avait officialisé cette arrivée retentissante.

Si le joueur de 34 ans avait d’abord essuyé quelques critiques, il convainc désormais par la régularité de ses solides performances. Ter Stegen a disputé 16 matches avec l’Ajax jusqu’ici. Le club s’est placé dans la course au titre en Eredivisie : avec un seul point de retard sur le leader, le PSV Eindhoven, le club le plus titré du pays occupe actuellement la troisième place.

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Un éloge particulier pour ter Stegen : « Il me rend fou »

« Ter Stegen me rend fou à l’entraînement », avait récemment déclaré l’attaquant de l’Ajax Tolu Arokodare à Het Laatste Nieuws , adressant un éloge particulier au nouveau gardien. « C’est parfois incroyablement frustrant de le voir arrêter tir sur tir. Dans ces moments-là, on a envie de le frapper. »

Getty Images

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À Barcelone, ter Stegen n’avait plus de perspective de jouer régulièrement, Joan Garcia étant clairement le titulaire dans les buts du champion d’Espagne. En quête de temps de jeu, ter Stegen s’était fait prêter au FC Girona pour la seconde moitié de la saison dernière. Il s’était toutefois rapidement blessé à la cuisse et n’avait donc pas pu non plus convaincre en vue d’une participation à la Coupe du monde.

Désormais titulaire indiscutable à l’Ajax, ter Stegen a également reconquis, pour le moment, ce statut en sélection nationale. Le nouveau sélectionneur allemand, Jürgen Klopp, l’a désigné numéro un de l’équipe d’Allemagne pour l’instant. Vendredi soir, ter Stegen disputera son 46e match en sélection contre la Serbie, en Ligue des nations.