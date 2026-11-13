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Oliver Maywurm
Traduit par

« Il peut jouer où il veut » : le patron de l’Ajax s’enthousiasme pour Marc-Andre ter Stegen

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Le directeur technique de l’Ajax Amsterdam, Jordi Cruijff, est particulièrement séduit par le recrutement du gardien Marc-Andre ter Stegen.

« Ter Stegen peut jouer où il veut, mais il a tout de même l’ambition de jouer à l’Ajax », déclare Cruijff, cité par Ajax Showtime. « Ce sont de belles recrues. »

L’Ajax a obtenu le prêt de ter Stegen jusqu’à la fin de la saison en cours auprès du FC Barcelone, où le gardien international allemand est sous contrat jusqu’en 2028. Début août, le grand club néerlandais avait officialisé cette arrivée retentissante.

Si le joueur de 34 ans avait d’abord essuyé quelques critiques, il convainc désormais par la régularité de ses solides performances. Ter Stegen a disputé 16 matches avec l’Ajax jusqu’ici. Le club s’est placé dans la course au titre en Eredivisie : avec un seul point de retard sur le leader, le PSV Eindhoven, le club le plus titré du pays occupe actuellement la troisième place.

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Un éloge particulier pour ter Stegen : « Il me rend fou »

« Ter Stegen me rend fou à l’entraînement », avait récemment déclaré l’attaquant de l’Ajax Tolu Arokodare à Het Laatste Nieuws , adressant un éloge particulier au nouveau gardien. « C’est parfois incroyablement frustrant de le voir arrêter tir sur tir. Dans ces moments-là, on a envie de le frapper. »

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
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À Barcelone, ter Stegen n’avait plus de perspective de jouer régulièrement, Joan Garcia étant clairement le titulaire dans les buts du champion d’Espagne. En quête de temps de jeu, ter Stegen s’était fait prêter au FC Girona pour la seconde moitié de la saison dernière. Il s’était toutefois rapidement blessé à la cuisse et n’avait donc pas pu non plus convaincre en vue d’une participation à la Coupe du monde.

Désormais titulaire indiscutable à l’Ajax, ter Stegen a également reconquis, pour le moment, ce statut en sélection nationale. Le nouveau sélectionneur allemand, Jürgen Klopp, l’a désigné numéro un de l’équipe d’Allemagne pour l’instant. Vendredi soir, ter Stegen disputera son 46e match en sélection contre la Serbie, en Ligue des nations.

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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