Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a déclaré que le jeune espoir de 18 ans Luca Williams-Barnett était prêt à connaître sa première titularisation en Premier League avant le déplacement à Leeds United samedi. Le jeune attaquant s’est fait remarquer lors de son entrée en jeu pleine de dynamisme pendant la victoire 2-0 à domicile contre Crystal Palace le week-end dernier.

Publicité

L’entraîneur italien soutient le jeune prodige

De Zerbi estime que Williams-Barnett est prêt à être titulaire après avoir ébloui les supporters en dribblant trois défenseurs de Crystal Palace lors de sa première apparition dans l’élite. Cette entrée en jeu n’était que sa deuxième apparition avec l’équipe première cette saison, après une brève participation au match de Carabao Cup contre Charlton Athletic. Malgré son temps de jeu limité, le jeune joueur suscite depuis longtemps un immense enthousiasme au sein du centre de formation du club du nord de Londres.

Les joueurs expérimentés guident le talent formé au club

Après avoir intégré le meneur de jeu aux entraînements de l’équipe première aux côtés de joueurs aguerris, l’entraîneur de Tottenham se dit impressionné par ses qualités naturelles depuis l’été.

S’exprimant avant le match de samedi, De Zerbi a déclaré : « Dès la pré-saison, il était clair que c’était un talent particulier. On reconnaît immédiatement un talent particulier et il n’a pas besoin de montrer quelque chose d’exceptionnel, vous comprenez ? Tout ce qu’il fait suffit, et il fait partie de ces talents particuliers. »

« Pour franchir la prochaine étape, il doit prendre du plaisir, suivre les joueurs plus âgés, ceux qui ont davantage d’expérience, comme [Andy] Robertson, [James] Maddison et Ben Davies, et trouver du temps de jeu. »

Publicité Publicité

Une titularisation dans le derby londonien avait déjà été envisagée

Même si l’intégration progressive de l’adolescent exige de la patience, le technicien italien a révélé qu’il avait failli le titulariser contre Chelsea, rival londonien, le mois dernier.

Related Topics

Prochains matchs LEE Premier League 07:30 TOT Regarder

Évoquant son rôle dans le développement du jeune espoir, De Zerbi a ajouté : « C’est ma responsabilité, car lorsqu’on encadre de jeunes joueurs et de grands talents comme Luca, la responsabilité est encore plus grande pour moi. »

« Il doit être prêt lorsqu’il entre sur le terrain. Je ne pense pas que cela dépende du résultat : il peut jouer d’entrée. Avant le match contre Chelsea, j’ai envisagé de le mettre dans le onze de départ, mais il faut finalement trouver le bon moment, pour eux aussi. »

Publicité

« Je ne pense pas que l’âge soit si important. Le plus important, ce sont la qualité, la personnalité, le comportement sur le terrain et les qualités techniques. Et Luca possède toutes ces qualités. »

La série d’invincibilité à l’épreuve d’un déplacement dans le Yorkshire

Williams-Barnett espère jouer à Elland Road, alors que Tottenham, neuvième avec 12 points en neuf matches, cherche à prolonger sa série de quatre rencontres sans défaite. Leeds occupe la 12e place avec 11 points et reste sur cinq matches sans victoire après sa défaite 2-0 à Bournemouth. La saison dernière, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 grâce à des buts de Mathys Tel et Dominic Calvert-Lewin. Les visiteurs sont en outre invaincus lors de leurs six dernières confrontations en championnat depuis mai 2021, avec 17 buts inscrits contre 7 pour Leeds.