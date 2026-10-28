L'ancien capitaine de la sélection du Maroc, Mehdi Benatia, a donné son avis sur le classement final du Ballon d'Or 2026, et plus précisément sur le duo formé par Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, et Rodri, le milieu de terrain de Barcelone.

L'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a été sacré du Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, devançant le duo composé de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid (deuxième), et Lamine Yamal, l'ailier de Barcelone (troisième).

L'ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich estime que la cinquième place de Lionel Messi et la quatrième place de Rodri ne sont pas méritées.

Benatia a déclaré au sujet de Messi, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Tu passes toute l'année à Miami puis tu termines la saison à la cinquième place ? Les supporters du football européen ont-ils vu Messi plus qu'Olise ? ».

Et d'ajouter : « C'est vrai qu'il a été époustouflant en Coupe du monde, et toute l'équipe joue pour lui. Tout le respect pour lui, il a notre âge. Mais comment pouvez-vous me dire que Messi est à la cinquième place ? ».

Concernant Rodri, l'ancien international marocain a déclaré : « Comment peut-il être à la quatrième place alors qu'il n'a joué que 4 mois sur toute la saison ? ».







