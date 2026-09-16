Les critiques entourant la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, se sont poursuivies après la lourde défaite concédée face à Al Aïn, sur le score de quatre buts à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, un match au cours duquel le club saoudien a livré une prestation décevante.

Ronaldo n'a pas échappé aux critiques après la rencontre, puisqu'il a essuyé les attaques des supporters d'Al-Nassr, ainsi que celles de certains médias qui lui ont attribué une part de responsabilité dans le recul de l'équipe, alors qu'il n'est pas parvenu à afficher le niveau attendu lors de la confrontation face à Al Aïn.

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Saoud Al-Sarami, ancien porte-parole officiel du club d'Al-Nassr, a rejoint la liste des détracteurs, évoquant l'avenir de Ronaldo avec l'équipe et soulevant l'hypothèse de son départ lors du prochain mercato hivernal, estimant que le joueur n'est plus en mesure d'apporter la plus-value attendue.

Al-Sarami a déclaré dans des propos tenus sur le programme « Al-Arabiya FM » : « Ronaldo ne jouera aucun rôle autre que sportif avec Al-Nassr, et je n'exclus pas qu'il quitte le club lors du mercato hivernal, comme cela a été le cas pour Karim Benzema auparavant, et cela se fera de son plein gré. »

L'ancien porte-parole officiel d'Al-Nassr a ajouté : « Ronaldo est devenu une carte usée, incapable d'apporter quoi que ce soit à Al-Nassr, et il doit partir », estimant que l'équipe a besoin de revoir l'ordre de ses priorités durant la période à venir, notamment au regard des problèmes apparus de manière flagrante face à Al Aïn.

Al-Sarami a souligné que le départ de Ronaldo, de son point de vue, pourrait ouvrir la voie à Al-Nassr pour reconstruire certains éléments de l'équipe, appelant le club à se concentrer sur le renforcement d'autres postes, au premier rang desquels l'entrejeu, afin de remédier aux lacunes apparues durant la dernière période.

Les propos de Saoud Al-Sarami interviennent alors qu'Al-Nassr traverse une phase de controverse après la lourde défaite face à Al Aïn. Toutefois, ses déclarations sur un départ de Ronaldo en janvier demeurent une prévision personnelle, et rien à ce jour ne confirme l'existence d'une décision officielle de la direction d'Al-Nassr concernant l'avenir du capitaine de l'équipe.

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