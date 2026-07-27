Le quotidien espagnol « As » a révélé que le Real Madrid s'oriente sérieusement vers une prolongation du contrat de sa star brésilienne Vinicius Junior au cours de la période à venir, une démarche qui reflète la volonté de la direction madrilène de conserver l'un de ses plus grands atouts, sur le terrain comme en dehors, d'autant plus que le joueur brésilien est devenu une source de profit considérable grâce à ses droits à l'image, dont le club détient actuellement environ 50 %, ce qui fait qu'il « paie lui-même son salaire », selon des sources proches du club madrilène.

Selon Frederico Pena, directeur exécutif de Roc Nation Sports Brésil, l'agence qui gère la carrière de Vinicius, « le nombre de marques intéressées par l'image de Vini ne cesse de croître », soulignant que le joueur brésilien, « malgré son jeune âge, est un joueur essentiel dans le plus grand club du monde et dans l'une des plus importantes sélections nationales. Il a été sacré champion et star de la Ligue des champions à deux reprises, et il est un modèle à suivre en matière de persévérance et de réussite sportive ».

Un investissement réussi

Le Real Madrid cherche à assurer l'avenir de Vinicius, qui a rejoint le club à l'été 2017 en provenance de Flamengo pour 45 millions d'euros, dans le cadre d'un transfert considéré comme l'un des plus réussis de la mémoire récente. Le Brésilien, âgé de 25 ans, a disputé 375 matchs avec le club madrilène, au cours desquels il a inscrit 128 buts et délivré 85 passes décisives, en plus de son rôle central dans la conquête des deux dernières Ligues des champions.

Mais ce qui pousse le Real Madrid à prolonger le contrat de Vinicius, selon « As », ne se limite pas à ses accomplissements sportifs, cela s'étend aussi à l'aspect commercial et marketing, jugé extrêmement important. La star de la sélection brésilienne est en effet devenue une figure centrale du Real Madrid et une source de profit considérable grâce à ses droits à l'image, dont le club détient actuellement, après la prolongation de contrat de 2022, près de 50 %.

16 sponsors et 100 millions de vues

Vinicius dispose d'une puissance marketing exceptionnelle qui a fait de lui l'un des footballeurs les plus dotés en sponsors lors de la dernière Coupe du monde, où leur nombre s'est élevé à 16, ce qui le place à la deuxième position derrière Neymar, qui en comptait 20. À cela s'ajoute le fait que la plupart des marques associées à l'attaquant sont de grandes entreprises ou des multinationales.

Depuis qu'il a intégré la sélection brésilienne, Vinicius a publié du contenu promotionnel pour certaines de ses marques, qui a récolté plus de 100 millions de vues, un indicateur clair de l'immense puissance marketing dont dispose le joueur brésilien, et qui constitue l'une des principales raisons de la volonté du Real Madrid de prolonger son contrat et d'assurer son avenir au club.

Une structure organisationnelle imposante : Vinicius, une « entreprise » à lui seul

Pena a révélé que Vinicius a désormais atteint un statut comparable à celui des entreprises, compte tenu de la manière dont ses intérêts professionnels sont gérés, ajoutant : « Il existe une structure organisationnelle comprenant un directeur exécutif, un directeur financier, ainsi que des services administratifs, juridiques, commerciaux, marketing et communication qui supervisent tout. Il y a des dizaines d'initiatives impliquant de nombreux sponsors, en plus d'activités sociales centrées autour de son institut, qui est aujourd'hui un leader mondial en matière de méthodes d'enseignement innovantes destinées aux enfants et aux jeunes. »

Cette imposante structure organisationnelle, ainsi que l'important retour financier que génère Vinicius grâce à ses droits à l'image, constitue l'une des principales raisons qui poussent le Real Madrid à prolonger son contrat, d'autant plus que le club détient près de la moitié de ces droits, ce qui signifie que le maintien du joueur au sein du club madrilène représente un investissement financier réussi sur le long terme.

La lutte contre le racisme : une valeur ajoutée pour l'image de marque

Pour certains experts, les prises de position et les actions de Vinicius dans la lutte contre le racisme, qui ont toujours été très mesurées et très fortes, l'ont également rendu plus attractif pour les entreprises en tant que porte-parole officiel, ce qui renforce sa valeur marketing et le rend d'autant plus attrayant pour le Real Madrid, à la fois comme joueur et comme symbole commercial.

Ainsi, la prolongation du contrat de Vinicius avec le Real Madrid ne semble plus qu'une question de temps, selon ce qu'a révélé « As », une démarche qui reflète la volonté du club madrilène de conserver l'une de ses plus grandes stars, sportive et commerciale, devenue un investissement réussi sur tous les plans, sur le terrain comme en dehors.