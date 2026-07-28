Au total, le FC Bayern a déjà encaissé environ 35 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs de retour de prêt comme Alexander Nübel. Mais le club ne compte pas s’arrêter là : la direction sportive autour de Max Eberl cherche encore désespérément des acquéreurs pour Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza. Cela s’avère toutefois difficile, notamment en raison de leurs salaires élevés et des indemnités de transfert versées.









Un joueur de retour de prêt figure en revanche fermement dans les plans pour la saison à venir : Arijon Ibrahimovic. Après trois prêts au total à Frosinone Calcio, à la Lazio Rome et au 1. FC Heidenheim, le joueur formé au club, étonnamment âgé de seulement 20 ans, va avoir sa chance cette saison chez les pros. C’est ce qu’a annoncé le FC Bayern, à la surprise générale, il y a trois semaines dans un communiqué de presse spécialement diffusé à cet effet.

« Arijon est arrivé au FC Bayern à l’âge de 12 ans et a progressé pas à pas via notre Campus ainsi que des prêts ciblés. Surtout lors de sa très bonne année passée à Heidenheim, il a beaucoup appris sur le plan personnel pour être désormais prêt pour le FC Bayern », déclarait alors le directeur sportif Christoph Freund. « Son développement illustre parfaitement les possibilités que nous montrons à nos talents. Désormais, il ne s’agit plus seulement pour lui d’apprendre, il s’agit d’attaquer, ici au FC Bayern. »

Le FC Bayern recrute Saibari plutôt que Gordon, et Ibrahimovic en profite

Si Ibrahimovic obtient cette chance, cela s’explique aussi par des évolutions sur le marché des transferts qui n’étaient absolument pas prévues au départ. Au début de l’été, le FC Bayern voulait en effet se renforcer offensivement avec un nouvel ailier gauche de très haut niveau. Les Munichois ont multiplié les efforts pour Anthony Gordon, mais celui-ci a finalement rejoint le FC Barcelone.

À la place, Ismael Saibari est arrivé, un joueur polyvalent dont les points forts se situent davantage dans l’axe. À ce poste, Saibari devra surtout lutter avec Jamal Musiala et Serge Gnabry pour du temps de jeu. Tous trois peuvent certes aussi dépanner sur l’aile gauche, mais comme représentant nominal de l’indiscutable titulaire Luis Diaz, l’entraîneur Vincent Kompany compte apparemment sur Ibrahimovic. « En fait, doublure de Diaz », a répondu Ibrahimovic lundi, lors d’un échange avec les médias, à la question sur le rôle que Kompany lui avait attribué.

Ibrahimovic fait partie du petit groupe de joueurs qui ont déjà repris la préparation lors de la reprise officielle de l’entraînement lundi dernier. Il a été utilisé lors du premier match de préparation contre Wehen Wiesbaden (1-2) et, lors des prochaines rencontres amicales, Ibrahimovic devrait également bénéficier d’un temps de jeu important en raison de l’absence de plusieurs joueurs offensifs expérimentés. Diaz, tout comme Harry Kane et Michael Olise, est encore en vacances prolongées après la Coupe du monde. Musiala, Gnabry, Lennart Karl et Saibari travaillent à leur retour après diverses blessures.

« Je suis énormément heureux d’avoir la chance de pouvoir jouer pour le plus grand club du monde », a déclaré Ibrahimovic. « Je veux absolument saisir cette opportunité. »

IMAGO

Les qualités de sprinteur d’Ibrahimovic impressionnent Vincent Kompany

Ibrahimovic a débuté chez les pros du FC Bayern au début de l’année 2023, à l’âge de 17 ans, sous Julian Nagelsmann. Ont suivi trois autres apparitions et trois prêts. D’abord un prometteur à Frosinone, puis un totalement décevant à la Lazio, où il n’a disputé au total que 19 minutes. La saison passée, Ibrahimovic s’est imposé comme titulaire à Heidenheim, relégué de Bundesliga. Il a alors beaucoup bougé entre les postes, évoluant tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt dans l’axe, et a signé sept contributions décisives.

Kompany a surtout été impressionné par les qualités de sprinteur d’Ibrahimovic. Au total, Ibrahimovic a effectué 664 sprints lors de la dernière saison de Bundesliga, soit le septième meilleur total de tous les joueurs. Au FC Bayern, le leader était Michael Olise avec 628. Ibrahimovic a atteint une vitesse de pointe de 35,08 km/h. Aucun joueur offensif munichois n’a fait mieux, seuls les défenseurs Alphonso Davies, Konrad Laimer et Josip Stanisic ont été plus rapides. Sur le plan physique, Ibrahimovic possède les prérequis parfaits pour le style de jeu intense de Kompany.

Il a ensuite posé une candidature très concrète pour obtenir sa chance dans son club de base au moment idéal, lors du duel direct face au FC Bayern à l’Allianz Arena en mai. Heidenheim a arraché un 3-3, Ibrahimovic a convaincu et a offert un but.