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« Il nuit au football et a perdu de sa valeur » : Umtiti attaque le Ballon d'Or et tacle Mbappé

Ballon d'Or
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
France
Kylian Mbappé
S. Umtiti
Espagne
France

« Je ne regarde même pas cette cérémonie »

 Le Français Samuel Umtiti, ancien joueur du Barça, a réagi aux déclarations de son compatriote Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, au sujet du Ballon d'Or.

 L'attaquant du Real Madrid a affirmé qu'il méritait le Ballon d'Or après avoir écrit l'histoire lors de la dernière saison, notamment lors de la Coupe du monde, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire.

Umtiti a déclaré dans l'émission « L'After Foot » sur RMC : « Mbappé est quelqu'un de confiant. On peut dire que ce n'est pas à lui de parler de qui mérite le trophée. Il doit se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. »

L'ancien joueur ne s'est pas arrêté là, il a ajouté : « Tout le monde a vu qu'il a marqué beaucoup de buts, et qu'il a parfois livré de bonnes performances, mais si tu lui demandes : "Qui penses-tu qui va gagner le Ballon d'Or ?", il finira par te répondre que c'est lui qui le mérite. Or, ce n'est pas à lui de décider du vainqueur. »

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Concernant le Ballon d'Or, Umtiti n'a pas hésité à le critiquer.

Il a déclaré : « Moi, je ne regarde même pas cette cérémonie. Pour les attaquants, remporter le Ballon d'Or est un immense accomplissement. Cette cérémonie a complètement perdu de sa valeur ; elle nuit au football, qui est un sport collectif par excellence. Les gens pensent bien plus à gagner le Ballon d'Or qu'ils ne s'intéressent aux trophées de l'équipe. »

L'ancien joueur du Barça a poursuivi : « Tu peux remporter la Ligue des champions avec ton équipe sans penser qu'à toi-même. Parlons à nouveau des statistiques, et ce n'est pas suffisant. Le football, ce ne sont pas que des statistiques. »

Il a ajouté : « Depuis l'ère Messi et Ronaldo, je ne regarde plus ce trophée. Ils avaient des statistiques impressionnantes, et s'ils ne remportaient pas un grand titre, cela n'avait pas vraiment d'importance parce que leur saison était exceptionnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement un seul grand joueur qui surpasse les autres. »

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