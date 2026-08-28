« Oui, il nous a fait douter. Aussi par la manière dont c’est arrivé. Je le lui ai dit clairement. Il l’a bien sûr pris de façon très professionnelle et il le comprend aussi, mais évidemment, cela ne lui a pas vraiment fait plaisir », a expliqué l’Autrichien au sujet de cette rétrogradation. « La vérité, c’est qu’il nous a fait douter, et nous avons maintenant pris notre décision. »

Pour Santos, rien ne tourne vraiment rond en ce moment. Lors de la récente défaite en match amical contre le FC Brentford, le Brésilien a encaissé pas moins de sept buts et n’a notamment pas été irréprochable sur le deuxième. Mais par le passé aussi, le joueur de 23 ans a régulièrement affiché des faiblesses.

« Nous avons réfléchi. J’ai réfléchi avant de venir ici. Mais je voulais aussi donner à chacun la possibilité de se montrer. Après le match contre Brentford, il était alors aussi clair pour nous que nous recherchions un numéro un incontestable », a poursuivi Hütter.

Francfort boucle l’arrivée d’Atubolu

À long terme, le gardien remplaçant Michael Zetterer ne doit toutefois pas non plus être la solution dans les buts de Francfort. À la place, l’Eintracht mise sur Noah Atubolu. Comme l’Eintracht l’a annoncé vendredi, le gardien rejoint Francfort en prêt en provenance du SC Fribourg.

Selon Sky, les deux clubs se sont en outre mis d’accord sur une obligation d’achat. L’SGE devrait ainsi payer 13 millions d’euros pour Atubolu l’été prochain. kicker évoque en revanche des frais de prêt d’un million d’euros et une obligation d’achat de 12,5 millions d’euros. Grâce à des bonus liés aux performances, le montant total pourrait grimper jusqu’à 16 millions d’euros.

Pour l’Eintracht, la nouvelle saison de Bundesliga débutera samedi par un déplacement sur la pelouse de l’Union Berlin (15 h 30).