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Il nourrit une grande admiration pour le joueur… La star marocaine figure désormais sur les radars du Milan AC

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Transfert à l’étude, sous réserve

Selon le journaliste Matteo Moretto, l’ancien coach de Manchester United, Robin Amorim, souhaite recruter son ex-défenseur Noussair Mazraoui au Milan AC.

Selon le journaliste Matteo Moretto, le nouvel entraîneur du Milan, Amorim, est très impressionné par le défenseur de Manchester United, Nasser Mazraoui, et pourrait tenter de le recruter d'ici la fin du mercato estival en cours.

Sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, Moretto a expliqué : « Nasser Mazraoui est l’un des joueurs préférés d’Amorim. Pour l’instant, il n’y a aucune négociation en cours, et aucun contact direct entre les deux clubs. »

Il a ajouté : « Ce que je peux dire, c’est que Mezraoui, âgé de 28 ans et dont le contrat expire en 2028 avec une option de prolongation, est un joueur très apprécié par Amorim. Nous verrons si Milan se tournera vers lui plus tard au cours du mercato. »

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Il a conclu : « Pour l’instant, je parle de l’accord du manager à son sujet. Amourim apprécie les qualités de Mazraoui. »

Comme le club mancunien, 20 fois champion d’Angleterre, n’a pas encore recruté d’arrière gauche, il est probable que le Marocain soit aligné en remplacement de Luke Shaw, comme il l’a fait avec efficacité sous le maillot national lors de la Coupe du monde 2026.

Même si son poste de prédilection est arrière droit, la participation des Red Devils à quatre compétitions lui offrirait un temps de jeu significatif des deux côtés de la défense.

Il ne quittera Old Trafford que si les Red Devils décident de recruter un autre latéral, notamment le Borussen Julian Ryerson, dont la venue est évoquée.

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